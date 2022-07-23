政壇吹「道歉潮」後悔挺柯聲浪出　柯文哲：是你們變了

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席線形公園巡禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰接近，近來輿論吹起一片「道歉潮」，許多意見領袖紛紛跳出來為了當年支持台北市長柯文哲而道歉，與柯同樣出身醫界的台大婦產科名醫師景中，也在臉書發文表示後悔。對此，柯文哲表示，柯文哲從頭到尾都沒有變，「如果你們會有想法改變，那是你們變了啊」。

柯文哲23日出席圓山線形公園巡禮訪時，受訪時被問到「道歉潮」時表示，施景中是一個很好的婦產科醫生，有機會應該找他溝通一下，還是說明一下。

柯文哲接著說，還有一點，如果當年錯的，我知道現在不是的話，還是錯的？坦言不必這樣，因為當時有當時的時空環境，「常常是每一個東西都是在那個時代的最佳選擇，或是比較上比較的選擇，就這樣而已」。

媒體追問，施景中認為你「變回原本的柯文哲」？柯文哲說，這樣不是很好嗎？這表示柯文哲從頭到尾都沒有變，「如果你們會有想法改變，那是你們變了啊」。

另外，民進黨副秘書長林鶴明直言，柯文哲宛如年底台北市長選戰的4個參選人，柯文哲說，林鶴明做為選戰幕僚表現非常好，要給他肯定，這表示他當年在台北市政府接受到很好的訓練，現在到民進黨那邊，能力沒有變然後資源擴大10倍，表現就非常傑出