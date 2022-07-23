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香港確診連兩天破4千例　專家：幾周內可能重回五位數

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲香港前一波疫情造成眾多長者病逝。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港確診病例連兩天突破4000例，醫療系統壓力遽增，香港醫管局已經啟動第二階段應對方案，調配人手並逐步啟動備用隔離病床至2500張，部分非緊急服務將陸續受影響。專家認為，BA.4或BA.5正在社區擴散，疫情會持續反彈，5至10周內單日確診可能達五位數。

根據《文匯報》報導，香港特區行政長官李家超22日在抗疫專家顧問團會議上表示，特區政府會密切留意疫情走勢，制訂以最低成本達至最大效益的抗疫策略。

呼吸系統專科醫生梁子超在一個電台節目上提到，BA.4或BA.5正在社區擴散，雖然佔整體個案只有約120例，但5至10周內單日確診可能達到五位數。

▼香港在前一波疫情時搭建了方艙醫院。

▲▼香港緊急搭建臨時隔離所（方艙醫院）。（圖／路透社）

梁子超認為，除要準備醫院病床等設施，醫管局要及早規劃醫護人手和社區人力資源分配。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君22日在疫情簡報會上也說，社區有不少隱形傳播，令確診個案有上升趨勢，每兩周左右「翻一番」。

香港醫管局總行政經理李立業指出，至22日已經有1257名確診病人留醫，其中新增的入院患者佔177人，在人數上均有上升，故醫管局已進入抗疫第二階段，會以「分層分治」原則，逐步將隔離病床由現時1200張增至2500張。

李立業還說，醫管局會加大對居家隔離確診患者的遙距視像診症服務，為所有合適病人處方新冠口服藥，並免費快遞送藥，以降低入院率和重症。

▲▼香港疫情,新冠疫情,新冠病毒,香港醫院 。（圖／路透）

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