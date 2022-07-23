　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍反譏侯友宜：改變不需勇氣　換個市長就能做到

▲林佳龍、吳秉叡、張宏陸頂泰山巖參香贈匾。（圖／記者宋良義攝）

▲林佳龍今天親赴頂泰山巖參香贈匾。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

新北市長選戰開跑，新北市長侯友宜日前在臉書貼出「改變的勇氣」引發熱議；民進黨新北市長參選人林佳龍展開全區走透透行程，今（23日）赴頂泰山巖參香祈福時致詞暗酸說，「改變就從換新開始，新北大翻新，改變的勇氣只要改變新的市長」。

林佳龍今天上午在蘇系立委吳秉叡、張宏陸等人陪同下前往頂泰山巖參香，他在致詞時表示，新北市升格12年但卻尚未升級，新北要有志氣，「改變就從換新開始，新北大翻新，改變的勇氣只要改變新的市長」，他有很好的競選團隊團隊，行政院長蘇貞昌也說這次團結勝選、各就各位，選舉是「大有可為、精彩可期」。

此外，林佳龍在受訪時也說，「改變就是change，就是要換人做」，「改變的勇氣」是一般挑戰者要用的口號，因此讓部分朋友誤以為這是他的競選主軸。林直言，新北市給侯友宜12年的時間，該做的、能做的相信也都做了，城市進步是一場接力賽，由他接棒一定能提升衝刺的速度，「改變不需要太大的勇氣，只要從換人、換一個市長就能做到新北很大的改變。」

媒體也關注，林佳龍喊出「新北超越台北」，是否有與台北市長參選人陳時中討論過？林回應，新北本身就是一個發動的引擎，強強聯手一定可以帶動雙北首都圈更好的發展，實際上，很多雙北市民在移動上是跨城市的，未來他們也會陸續推出雙北首都圈共同治理政見。

對於林佳龍暗諷侯友宜相關說法，新北市政府發言人張愛晶回應，「改變的勇氣」不是口號，而是一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片，林佳龍把「改變的勇氣」綁上選舉語言，可見他內心有多焦慮，因為不了解新北，只好靠出一張嘴速成。

▲▼林佳龍、吳秉叡、張宏陸頂泰山巖參香贈匾。（圖／記者宋良義攝）

▲▼林佳龍、吳秉叡、張宏陸頂泰山巖參香贈匾。（圖／記者宋良義攝）

▲▼林佳龍23日上午到新北泰山巖參香贈匾。（圖／記者呂晏慈攝）

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

ET快訊
爸簽聯絡簿不正經！2動作讓老婆嘆：老師漂亮也別這樣丟臉
鄭文燦拱天宮團拜惹怒跪地婦　遭嗆：這種政客真丟臉
全英文受訪！莊智淵對答如流　網讚：桌球教父太強了
政壇吹「道歉潮」後悔挺柯　柯文哲：是你們變了
廖老大直播一半　23歲男留言嗆「槍殺盧秀燕」慘了
快訊／國1彰化路段5車連環撞　後方紫爆回堵8公里
林志穎躲過死神！他見現實面「寧願當俗辣」：只會先做這件事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他嗆林智堅：我怕桃園的也變這樣

傳8月柯宋合體站台力挺　黃珊珊：宋主席給很多建議「但沒討論選舉」

洪孟楷加入蔣萬安發言團隊　喊「北北基桃大勝利」：友善國安全力拚

北市選戰成「陳時中vs.柯文哲」　他揭1人漁翁得利

政壇吹「道歉潮」後悔挺柯聲浪出　柯文哲：是你們變了

直球對決！林佳龍臉書PO「五泰林大翻新」　侯友宜：歡迎來走走

陳時中向萬華致歉　柯文哲：選舉到了「該裝還是要裝」

蘇貞昌何時幫林佳龍站台？　吳秉叡曝最快「這時間」

鄭麗文曝「黨內有人不爽林智堅」　揭論文案是「民進黨內鬥」

林佳龍反譏侯友宜：改變不需勇氣　換個市長就能做到

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他嗆林智堅：我怕桃園的也變這樣

傳8月柯宋合體站台力挺　黃珊珊：宋主席給很多建議「但沒討論選舉」

洪孟楷加入蔣萬安發言團隊　喊「北北基桃大勝利」：友善國安全力拚

北市選戰成「陳時中vs.柯文哲」　他揭1人漁翁得利

政壇吹「道歉潮」後悔挺柯聲浪出　柯文哲：是你們變了

直球對決！林佳龍臉書PO「五泰林大翻新」　侯友宜：歡迎來走走

陳時中向萬華致歉　柯文哲：選舉到了「該裝還是要裝」

蘇貞昌何時幫林佳龍站台？　吳秉叡曝最快「這時間」

鄭麗文曝「黨內有人不爽林智堅」　揭論文案是「民進黨內鬥」

林佳龍反譏侯友宜：改變不需勇氣　換個市長就能做到

《禹英禑》母女相遇「朴樹」催淚深意！　日期、鯨魚游向5設定藏細節

離奇場內滿貫轟！紅襪遭藍鳥血洗　球迷怒：美式足球？

竹北壽司「8個150元」他傻眼爆！一看餡料全場哭：工程師好盤

「夏日Chill生活節」今登場！爽逛市集、月色音樂會2天限定

別當夏季毛毛怪！聲寶「玫瑰金美體刀」下殺935元　5種刀頭超方便

《料３》客製化NBA超邪惡套餐　炎亞綸擋不住誘惑

日本「夢幻天空小方塊」爆紅！　裝進雲朵、明月定格瞬間美景

買了2週還在撐！牠仍與涼墊「保持社交距離」　媽心累：我不信…

美國升息「老師」帶你獲暴利！　南警識破騙局成功阻詐

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他嗆林智堅：我怕桃園的也變這樣

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

政治熱門新聞

快訊／蓬佩奧傳9月再訪　外交部說明

蘇貞昌接見烏克蘭學生：台灣隔壁也很野蠻

政壇吹「道歉潮」後悔挺柯聲浪出　柯文哲：是你們變了

24歲二兵殉職　徐衍璞進駐八軍團調查檢討

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

陳時中最新形象照曝光　支持者歡騰喊帥

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

連戰陪洗頭突癱坐　方瑀：若沒遇「她」我與連戰就天人永隔

柯文哲酸「送禮縮水」王世堅反嗆沒禮貌　預告最後禮物：你好好接招

他教蔣萬安6字勝選秘訣　「陳時中聲勢上漲只是綠營歸隊」

敲定了！立陶宛駐台辦事處9/12開館

鄭麗文曝「黨內有人不爽林智堅」　揭論文案是「民進黨內鬥」

陳時中稱「沒擋BNT」　蔣萬安痛批：在國會公然說謊就是證據

蘇貞昌送「軟釘子」？　林佳龍：他是我最大靠山

更多熱門

相關新聞

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他開嗆林智堅

新竹棒球場12億重建卻負評如潮　他開嗆林智堅

斥資12億重建的新竹市立棒球場22日啟用，總統蔡英文偕同前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅等人到場觀賽，然而傳出球員對場地有諸多負評。對此，媒體人羅旺哲今（23日）表示，這責任當然要算在林智堅頭上，不過他現在落跑選市長，新竹人的心聲，他可能也聽不到，「我很怕以後桃園棒球場，也會變成這樣」。

北市選戰成「陳時中vs.柯文哲」　他揭1人漁翁得利

北市選戰成「陳時中vs.柯文哲」　他揭1人漁翁得利

直球對決！林佳龍臉書PO「五泰林大翻新」　侯友宜：歡迎來走走

直球對決！林佳龍臉書PO「五泰林大翻新」　侯友宜：歡迎來走走

蘇貞昌何時幫林佳龍站台？　吳秉叡曝最快「這時間」

蘇貞昌何時幫林佳龍站台？　吳秉叡曝最快「這時間」

AI機器人擂台賽新北登場　培養學童5C關鍵能力

AI機器人擂台賽新北登場　培養學童5C關鍵能力

關鍵字：

林佳龍侯友宜2022九合一大選2022新北市長

讀者迴響

熱門新聞

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程

林志穎6歲兒「受傷還堅持要開卡丁車」！媽媽勸不動

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

人妻被已婚上司「潛規則」變真出軌

夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面