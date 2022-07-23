林佳龍反譏侯友宜：改變不需勇氣　換個市長就能做到

▲林佳龍今天親赴頂泰山巖參香贈匾。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

新北市長選戰開跑，新北市長侯友宜日前在臉書貼出「改變的勇氣」引發熱議；民進黨新北市長參選人林佳龍展開全區走透透行程，今（23日）赴頂泰山巖參香祈福時致詞暗酸說，「改變就從換新開始，新北大翻新，改變的勇氣只要改變新的市長」。

林佳龍今天上午在蘇系立委吳秉叡、張宏陸等人陪同下前往頂泰山巖參香，他在致詞時表示，新北市升格12年但卻尚未升級，新北要有志氣，「改變就從換新開始，新北大翻新，改變的勇氣只要改變新的市長」，他有很好的競選團隊團隊，行政院長蘇貞昌也說這次團結勝選、各就各位，選舉是「大有可為、精彩可期」。

此外，林佳龍在受訪時也說，「改變就是change，就是要換人做」，「改變的勇氣」是一般挑戰者要用的口號，因此讓部分朋友誤以為這是他的競選主軸。林直言，新北市給侯友宜12年的時間，該做的、能做的相信也都做了，城市進步是一場接力賽，由他接棒一定能提升衝刺的速度，「改變不需要太大的勇氣，只要從換人、換一個市長就能做到新北很大的改變。」

媒體也關注，林佳龍喊出「新北超越台北」，是否有與台北市長參選人陳時中討論過？林回應，新北本身就是一個發動的引擎，強強聯手一定可以帶動雙北首都圈更好的發展，實際上，很多雙北市民在移動上是跨城市的，未來他們也會陸續推出雙北首都圈共同治理政見。

對於林佳龍暗諷侯友宜相關說法，新北市政府發言人張愛晶回應，「改變的勇氣」不是口號，而是一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片，林佳龍把「改變的勇氣」綁上選舉語言，可見他內心有多焦慮，因為不了解新北，只好靠出一張嘴速成。