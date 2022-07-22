拚新北先找老長官！林佳龍低調請益蘇貞昌　蘇系將扛新北輔選大任

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊快速就位，黨主席蔡英文指派愛將、黨秘書長林錫耀擔任競總主委，蘇系大弟子、新北立委吳秉叡也出任總幹事，獲府院黨力挺。但行政院長蘇貞昌在新北市綠營有如神主牌，林佳龍近來仍積極聯繫盼蘇能以榮譽職方式幫助團結；據了解，林22日下午悄悄拜訪蘇貞昌，蘇表態，全力輔選是天經地義，「任何名譽上的位子或名份都不重要」。

在確定投入參選新北市長後，林佳龍近來不斷隔空向行政院長蘇貞昌喊話，盼能延攬蘇加入團隊，在競總有一個角色，把影響力發揮到最大。林日前受訪時也說，蘇揆是新北升格前的老縣長，對新北的了解就像大家長一樣，期待蘇揆能以榮譽職方式，團結新北的黨職、社會團體及各行各業，集結最大力量拚勝選。

政院幕僚透露，22日下午林佳龍特別以前閣員身份拜會老長官蘇貞昌，請益各項建設的推動狀況，以及過去院長在擔任縣市首長時的治理經驗。

據了解，除了感謝林佳龍部長在交通部長任內盡心盡力、細心規劃各項建設外，蘇貞昌也分享過去台北縣和屏東縣的地方政務經驗。蘇也特別向林佳龍表達，他雖然身為行政院長，但也是執政黨團隊的一員，「全力輔選是天經地義，任何名譽上的位子或名份都不重要」。

蘇貞昌也向林佳龍說，除了顧好政府、把政績做出來，讓執政黨的候選人有最大的後盾之外，候選人若是有需要，他一定會請假輔選、助講。

幕僚分析，蘇系是民進黨在新北市的最大派系，擁有最大的影響力，且這次新北市長選戰，蘇系立委進駐林佳龍團隊扛下重任，立委吳秉叡擔當最重要的競選總幹事、張宏陸擔任副主委，而蘇巧慧也擔負競選總部文宣群召集人的重任，都展現出蘇系全力輔選的決心。