批《數位中介服務法》意圖讓「1450檯面化」　蔡壁如：勿網軍治國

▲民眾黨22日召開「保障網路言論自由，請NCC重提數位中介服務法草案」記者會。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）



實習記者李密／台北報導

日前國家通訊傳播委員會（NCC）擬定《數位中介服務法》草案，引發各界熱議。對此，立委蔡壁如22日於民眾黨召開「保障網路言論自由，請NCC重提數位中介服務法草案」記者會上表示，草案內容意圖使「1450檯面化」，不但無法維護網路言論環境，反而還可能限縮言論自由，讓資訊弱勢者聲音被掩蓋。蔡壁如呼籲NCC傾聽民意，與民眾充份溝通，保障言論自由，不要「網軍治國」。

▲立委蔡壁如22日控《數位中介服務法》草案企圖使「1450檯面化」。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

對於NCC擬定的《數位中介服務法》草案，蔡壁如表示，截至22日中午，在公共政策網路參與平台上有多達504位的人反對，僅有7位贊成，不同意率高達98%。民眾也一面倒留言表示言論自由將受到限制，然而NCC無動於衷，企圖強行硬推，「簡直橫材入灶，掩耳盜鈴。」

蔡壁如認為，日前華視出包與鏡電視的違法行為NCC無動於衷、視而不見，但對於限制民眾言論自由卻十分積極。根據草案第39、40條規定，將成立一個25億元的財團法人作為專責機構，但是此專責機構從辦公處所、資金來源、董事會結構、遴選機制，甚至監察人等都是由政府主導，毫無獨立性可言。

蔡壁如說，草案中有規定專責機構可要求平台業者，根據網路言論合理性，要求一般民眾必須在他們覺得不適當的內容上加註警語，甚至是向法院聲請下架內容。蔡壁如指控，此作法彷彿是讓「1450檯面化」，除無法維護網路言論環境，還可能限縮言論自由。

蔡壁如指出，財團法人不是公務機關，在政府、NCC之外再花25億成立此機構來協助政府機關執行任務，是浪費人民的納稅錢，「恐怕也是淪為執政黨作為白手套或是酬庸用」。她強調，言論自由受到憲法保障，行政機關在做出傷害人民言論自由的行為時，應該要遵守正當的法律程序，而不是委託給民間業者未審先判。呼籲NCC傾聽民意，保障言論自由，切勿網軍治國。

▼民眾黨22日召開「保障網路言論自由，請NCC重提數位中介服務法草案」記者會。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

