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坤輿黑衣人夜襲畫面曝光　民進黨立委怒：警對預謀暴力放水

記者呂晏慈／台北報導

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場設置爭議，昨（21日）凌晨3點再度爆發衝突，民進黨立委洪申翰控訴，有些鄉親被打的頭破血流，他自己也挨了胡椒噴霧、被扔鐵塊，但現場警察卻把盾牌對向赤手空拳的鄉親，放任黑衣人繼續施暴，今（22日）進一步曝光黑衣人「夜襲」影片，質疑苗栗縣警察局刻意對坤輿的預謀暴力放水。

▲▼苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場昨天凌晨衝突，警方逮捕逮捕2名現行犯，檢方諭知10萬元、5萬元交保。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲坤輿掩埋場昨天凌晨衝突，警方逮捕逮捕2名現行犯。（資料照／記者蔡文淵翻攝，下圖同）

洪申翰表示，昨晚看到苗栗縣警察局在衝突一夜後，還在臉書上說，坤輿找來的黑衣人，是坤輿雇用的400名「保全工作人員」，這是公然地胡扯，「你們能眼睜睜說，這些暴力毆打鄉親的黑衣人，都是保全？哪家公司的保全會用胡椒噴霧主動攻擊人？會拿鋼條戳長輩到頭破血流？還會把居民跟學生拖進去包圍毆打？」

洪申翰表示，這幾個月以來，地方鄉親非常清楚感覺到，因為縣長徐耀昌的苗栗縣政府一直要放水坤輿掩埋場，很明顯影響到苗栗縣警察局對坤輿的態度，讓坤輿非常囂張，已多次在苗縣警隊面前，發生黑車撞擊自救會帳篷的假車禍，還有數十名小混混騎機車到鄉親的帳篷圍場，限制自救會成員的人身自由，而苗縣警察卻聞風不動。

洪申翰指控，昨天半夜在現場，他好幾次跟現場指揮官、苗栗縣竹南分局長廖修鴻要求維持中立，也不求偏袒鄉親，只要盡力避免衝突就好，但是當夜衝突發生後，指揮官不只錯誤調度，讓坤輿門口警力鬧空城，十多名黑衣人就「精準」把握這個警力空窗，衝出門口對村民施暴，甚至把人打倒在地。

洪申翰說，被調走的警力在暴力發生後，才姍姍來遲，抵達門口警盾卻只對著鄉親推擠，但對廠內施暴的黑衣人沒拿任何器械，只有少數幾名員警空手站一排，靜靜的看著眼前黑衣人砸鐵條、鐵塊、噴胡椒噴霧，現場經歷這場景真的非常荒謬。

洪申翰並指，在衝突發生一兩小時左右，有很多地方鄉親陸續回報，很多場內的黑衣人已經從後面山區逃逸，都被附近鄉親目擊，因此他要求應進行身份盤查，才不會讓他們陸續從山區跑了，但現場的指揮系統始終回應「已經把暴力份子都逮捕了」，而不願主動入場內盤查，這是很明顯的應作為而刻意不作為。

▲▼苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場昨天凌晨衝突，警方逮捕逮捕2名現行犯，檢方諭知10萬元、5萬元交保。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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