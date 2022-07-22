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劉建國爭取21億預算　要為雲林設國家級高齡醫學研究中心

▲▼台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣老人福利機構協會近300位長照專業人員日前成立「劉建國雲林縣長候選人後援會」。（圖／劉建國辦公室提供）

▲台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣老人福利機構協會近300位長照專業人員日前成立「劉建國雲林縣長候選人後援會」。（圖／劉建國辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣老人福利機構協會近300位長照專業人員日前成立「劉建國雲林縣長候選人後援會」；而劉建國則表示，為雲林擘劃未來十年發展，已爭取21億元在雲林設置「全國首座的國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」。

台灣長期照顧發展協會全國聯合會理事長白敦仁表示，台灣小型老人福利機構一直以來擔負全台超過70%的弱勢低收入戶長者的照顧責任，劉建國在擔任立委期間，協助開過無數場公聽會和協調會，協助修訂中央法規，解決外籍人力的困境。

台灣護理之家協會理事長周矢綾指出，每當長照機構遇到中央政策的執行困難時，劉建國都會傾聽訴求並邀集中央溝通協調，像是長照機構設置標準修改草案，以及外籍服務員相關法規等等。

劉建國則表示，台灣已經邁入高齡社會，人口快速轉變，這是一件刻不容緩的國安問題，所以國家應變一定要很快，俗話說「長輩顧的好，少年出外工作免煩惱」，感謝這些機構長期照顧長者。

劉建國說，為了打造優質長照政策，這些年陸續完成長照扣除額12萬、住宿長照機構者，一年補助最高6萬、外籍看護短時間休假，即可申請喘息服務、罕病納入長照體系、更優先爭取在雲林率先啟用長者居家科技互動平台計畫和智慧醫療區域聯防試辦計畫。

他進一步表示，要為雲林擘劃未來十年發展，已爭取21億元在雲林設置「全國首座的國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，在未來十年，不只要為雲林長輩們打造「在地老化、在地安養」，更可增加雲嘉南地區的醫療量能。

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