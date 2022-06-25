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區域聯防救回雲林6歲重症童　劉建國曝「以病人為中心」新思維

▲今（1）日內政部長徐國勇南下東勢鄉參加一場復康巴士捐贈儀式，立委蘇治芬與劉建國難得同框，除兩人均表示沒有破冰問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣立委劉建國。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北中和2歲童恩恩染疫死亡爭議持續延燒，新北市府疑延遲就醫81分鐘引發討論，而在兒童急診醫療艱困區的雲林縣，卻透過在地醫院區域聯防，成功救回一名6歲腦炎重症病童安安。民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今（25日）透過臉書表示，醫療支援和整合應該有「以病人為中心」的另一種思維，儘管雲林的若瑟醫院、台大雲林分院都沒有全兒科科別，卻透過急、重症科互補，為重症病童找到生機。

今年5月底，雲林縣政府公布一例6歲兒童中重症個案，男童自5月21日送往虎尾若瑟醫院後，出現續性癲癇及有休克狀況，有猛爆性腦炎症狀，後由台大兒科重症醫療團隊全力照護救治；直至5月29日，縣府公佈好消息指，該男童狀況漸趨穩定，腦炎現象改善，在加護病房由台大雲林分院兒童重症醫療團隊努力照護中。

劉建國今天透過臉書分享媒體報導，雲林縣唯一設有24小時兒科專責急診的若瑟醫院，不到1小時內完成診斷、連繫轉院，並由唯一設有兒童重症的台大雲林分院緊急接手、7名兒科醫師全體動員，再由台大台北總院做後援，隔空指導洗肝、洗腎。

劉建國指出，當新北市恩恩天使延遲送醫吵得沸沸揚揚，而雲林醫療艱困地區，在地醫院是以「區域聯防」來搶救6歲的安安。

劉建國反思表示，醫療支援和整合是不是能有另外一種思維？不是以醫院為中心、而是「以病人為中心」，若瑟醫院是地區級醫院、台大雲林分院則是區域級醫院，兩間醫院都沒有醫學中心級的全兒科科別，但急、重症科互補，亦發揮高度效益，為重症病童找到生機。

不過，劉建國坦言，這不是長久之計，雲林的醫療困境依舊在，他除了努力爭取到台大雲林分院虎尾院區二期擴建、朝醫學中心等級發展之外，還要努力爭取更多給雲林地區醫療資源，因為雲林人還需要很多很多很多。

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