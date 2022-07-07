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旅運振興開跑！高鐵祭4大會員優惠　購票最低77折「再抽1千點數」

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵推出會員優惠，振興旅運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

暑假開跑，交通部砸55億元振興國旅也將於7/15啟動，高鐵也推出旅運振興方案，針對高鐵會員推出4大優惠，包括加碼點數抽1000點、指定會員專屬最低77折、高鐵假期點數折抵放大3倍、指定車次88折。

台灣高鐵公司今宣布4大會員優惠，其中「高鐵會員TGo加碼抽1000點」即起開跑至8/15，TGo會員搭乘高鐵就有機會抽中1000點加碼點數，週週抽出100位幸運兒，活動連續6週，預計將送出60萬點。

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此外，高鐵即日起至9/30也推出「美好驚喜 指定會員專屬」活動，指定會員隨機可獲得二次標準車廂對號座購票77折、82折或88折不等優惠，登入「高鐵會員TGo」帳戶就可知道是否自己就是幸運星。

▲▼高鐵推出TGo會員優惠，「美好驚喜 指定會員專屬」最低77折起。（圖／高鐵提供）

▲高鐵推出TGo會員優惠，「美好驚喜 指定會員專屬」最低77折起。（圖／高鐵提供）

高鐵公司也推出「高鐵假期點數折抵放大3倍」活動，即日起至9/30，TGo會員至「高鐵假期」網站訂購任一行程，並選擇點數折抵，即獨享TGo點數放大3倍優惠，二人同行，每人最高折抵600元。

另外高鐵會員還有「月月Go有禮 指定車次88折」加碼優惠，高鐵會員即日起至9/30，除享有原每月二次指定車次標準車廂對號座88折優惠外，限期每月再加碼2次，每月可享有4次指定車次標準車廂對號座88折，登入會員帳戶至「兌換專區」頁即可使用。

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