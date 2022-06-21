同一病患超常挖耳屎？揪出虛報健保點數3萬點...2醫下場不同

▲振興醫院力姓醫師及陳姓醫師涉嫌虛報健保費用。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市振興醫院耳鼻喉科力姓醫師及陳姓醫師，遭健保署發現，2人從2018年至2019年間，涉嫌以申報耳垢嵌塞取出（挖耳屎）及鼻前部止血及鼻填塞物（流鼻血處理）等虛報健保點數，共3萬9510點，詐得3萬5000元。士林地檢署偵結，依詐欺等罪給予力姓醫師緩起訴1年，支付公庫5萬；至於陳姓醫師罪嫌不足予不起訴處分。

力姓醫師為國內電子耳植入手術的權威，據緩起訴指出，他為求便利而未確實核對實際執行醫療行為及申報項目，以電腦複製、套用含有執行「耳垢崁塞取出」項目的病例例稿，並利用多名病患就診機會，製作與實際醫療行為不符需報就醫紀錄，藉此申報請領醫療費用6718元。

全案經健保署察覺吳姓共9名病患，當中竟有同一名病患隔6天就前往接受「耳垢崁塞取」（挖耳屎），因此告訴偵辦。

偵查時，力姓醫師坦承不諱，檢方認定他涉犯詐欺取財罪及行使業務上準文書登載不實，審酌他執業醫師，無任何前科，犯後態度良好並深表悔悟，虛報點數經健保署追扣，且振興醫院也撤換他主任職位，參酌刑法第57條所列事項及公共利益維護，予以緩起訴1年，緩起訴確定3個月內，一次向公庫支付5萬元。

至於，同案被告陳姓醫師，遭控利用22名病患就診機會，申報請領醫療費用2萬9161元，陳醫師偵查時否認涉犯詐欺取財犯行，他的委任律師代為辯稱，依照健保署指訴虛報點數，換算金額僅2萬餘元，還只是給醫院的金額，醫院再把其中10%分給陳，實際攤算月薪也僅增加100多元，因此陳醫師完全沒有動機和必要去需報點數。

檢方根據病患們訪談內容，認為病患非醫療專業背景而對醫療產生誤解，在該情況接受健保署訪談，若記憶稍有模糊，極易產生誤解，此外也無積極證據證明陳醫師有何犯行，予不起訴處分。