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新北三峽納涼季7／22開跑　鬥陣來呷涼筍、飲冰茶、嚐鮮蜜

▲新北三峽納涼季7／22開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三峽納涼季7月22日開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

炎炎夏日來三峽郊遊避暑準沒錯， 今（21日）邀請臺北呷米蔬食餐廳執行長王淑珍及主廚宗山到場，ㄧ同與新北市長侯友宜示範「三峽納涼三寶-茶、筍、蜜」創意料理，為本年度三峽納涼季活動暖場，並集結三峽25家餐廳小吃及21位小農推出限定優惠。

農業局指出，三峽為新北市第二大行政區，三面環山西北一隅面向大漢溪河谷平原，良好的地理位置和適宜的氣候，孕育出許多優良農產品，包括滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV「碧螺春」、受女性歡迎的「蜜香紅茶」及大人小孩都為之瘋狂的「蜂蜜」。

▲新北三峽納涼季7／22開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽農會推納涼三寶涼筍、冰茶及鮮蜜，涼茶有綠茶界LV「碧螺春」及受女性歡迎的「蜜香紅茶」。

農業局表示，7月22日起至8月22日止，集結三峽25家餐廳小吃及21位當地小農聯名推出限定優惠，現在透過主辦單位三峽農會預訂特色桌餐享折扣1000元起／桌，還加碼送農會出品碧螺春細麵禮盒，報名連結：https://reurl.cc/WrjrVL；期間透過網路並結合美食「小農地圖」，讓民眾隨時掌握所有店家優惠及活動。

三峽農會總幹事張永巨表示，納涼三寶每樣都值得民眾親自來品嚐，尤其現在是綠竹筍產季，三峽綠竹筍口碑好可不是隨便講講的，今年北部地區5縣市（新北、台北、基隆、桃園、苗栗）綠竹筍評鑑比賽，有機組、評鑑組2位冠軍都來自三峽，是正港通過專家鑑定的優質好筍。

▲新北三峽納涼季7／22開跑。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽農會推納涼三寶涼筍、冰茶及鮮蜜，「梨仔筍」滋味媲美水梨。

呷米蔬食餐廳多年來皆採用三峽當季綠竹筍製作季節料理，今年響應活動推出納涼三寶套餐「梨仔筍燉飯、蜜香紅茶布蕾、蜂蜜薄荷冰沙」。執行長王淑珍表示，為讓任何飲食禁忌的人都有機會品嚐，特別設計無蛋奶全素食套餐，團隊成員試吃都讚不絕口。

侯友宜表示，優質農產、濃厚人情味、藍染文化、老街祖師廟，都是三峽這個城市的代名詞，今年主辦單位三峽農會特別用心，結合實體商店和網路共同促銷推廣，民眾只要帶著手機就可以輕鬆玩透透，歡迎大家到三峽走走，悠遊好山好水，感受老街文化。

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