疫情降溫酒駕攀升　汐止2天查獲8件酒駕警將大執法取締

記者張君豪／新北報導



暑假疫情趨緩民生活動復甦，警方發現民眾邀約應酬量大增，導致酒駕案件不斷攀升，汐止警方發現，轄內長安派出所、交通分隊員警在7月15、16日落實巡邏盤查，短短2日查獲8件酒後駕車，依法規裁罰最高金額估算，總計開罰高達新台幣72萬元，警方呼籲民眾飲酒後切勿開車、行車以免面臨財損及法律追訴。



▲汐止警方發現近期酒駕現象攀升、光是長安所轄區2天查獲8件酒駕行為，警方將加強執法取締酒駕。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：16日9時25分許，長安所警員在長江街高速公路涵洞攔查一自小客車，發現駕駛人張男（42歲）臉帶酒容且渾身酒氣，張男對警方供稱，前晚10時許，與友人在北市信義區餐廳聚餐喝了6-8瓶啤酒，凌晨返家休息後，當天上午9時打算開車回公司辦公室拿取文件，想說睡一覺酒退了就安心上路，警方實施酒測，結果張男酒精濃度高達0.39mg/L，明顯宿醉未退，警方依觸犯公共危險罪將他逮捕偵辦。

當天15時18分許，同所警員又在茄苳路220號前見蔡男（53歲），騎乘機車行車動態搖晃，警方上前攔查，交談過程中發現蔡男渾身酒氣，蔡男坦承因提振精神在工地飲用維士比，經警方對其實施酒測後，檢定值達0.30mg/l，雖然車主辯稱沒想到維士比含酒精成分，淡酒駕屬實，警詢後將蔡男依公共危險罪移送法辦；長安所在15、16短短兩日內，處理酒駕行為製單告發4件、移送公危4件，且其中3件竟是汽車，所幸未釀他人傷亡。

汐止警方強調，將持續加強規劃取締酒駕暨防制危險駕車勤務外，還針對易發生酒駕肇事、酒駕違規之新台五路、大同路、中興路、長江街、保長路、樟樹一二路、康寧街及南陽街等易發九架路段加強執法，採機動性或定點式攔查，希望民眾切莫酒後駕車，以免危及他人又破財。

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