　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

筍王齊聚！新北獲北區評鑑雙冠王　侯友宜表揚殊榮贈匾

▲新北榮獲北區評鑑雙冠王 侯友宜表揚殊榮贈匾。（圖／新北市農業局提供）

▲新北筍王五股陳廣益（右2）現身市政會議。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市為全臺綠竹筍最大產區，產量及品質皆為全國之首，今（20日），本年度「新北筍王」五股陳廣益與北區冠軍筍王「有機組冠軍」黃清泉及「評鑑組冠軍」朱柏蒼等3位農友現身市政會議，接受市長侯友宜表揚，也歡迎大家暑假期間來新北吃好筍。

為提昇筍農栽培技術，新北市於每年綠竹筍產季期間辦理「新北筍王爭霸戰」，並輔導產區農民參加「北部地區優質安全綠竹筍評鑑」等綠竹筍界最具指標性賽事。參賽農友須將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後，最高積分者才能獲得筍王稱號。

▲新北榮獲北區評鑑雙冠王 侯友宜表揚殊榮贈匾。（圖／新北市農業局提供）

▲北部地區優質安全綠竹筍評鑑「評鑑組冠軍」朱柏蒼（右2）。

地區今年「新北筍王爭霸戰」共計16產區、86位筍農參賽，最後由五股區陳廣益獲選「新北筍王」及「美筍王」殊榮；此外三峽區筍農黃清泉、朱柏蒼也自5縣市(新北、臺北、基隆、桃園、苗栗)、126名菁英脫穎而出，分別獲得「111年北部地區優質安全綠竹筍評鑑」有機組及評鑑組冠軍。

「新北筍王」兼「美筍王」得主陳廣益，同時也是新北市綠竹筍最大產區五股農會常務監事，謙虛地表示沒想過自己能獲獎，未來在第一線推廣也會鼓勵農民強化分級作業，讓本地農產品更精緻化。111年北部地區優質安全綠竹筍評鑑「有機組冠軍」黃清泉及「評鑑組冠軍」朱柏蒼，兩人皆為「有機綠竹筍界始祖」，2012年新北市政府與三峽農會合作輔導成立全臺第一個「有機產銷班」，兩人便是班內幹部成員，有機栽培經驗豐富，每到產季兩人綠竹筍都供不應求。

▲新北榮獲北區評鑑雙冠王 侯友宜表揚殊榮贈匾。（圖／新北市農業局提供）

▲北部地區優質安全綠竹筍評鑑「有機組冠軍」黃清泉（右2）。

侯友宜表示，北部地區綠竹筍產量占全臺70%，其中本市為最大產區，生產面積達2,328 公頃，年產值約17億元。為促進綠竹筍品質及提升銷售價格，市政府跟桃園區農業改良場每年都會辦理各項綠竹筍評鑑比賽，今年「新北筍王爭霸戰」參賽86點；「111年北部地區優質安全綠竹筍評鑑」參賽126點，規模都是歷史之最，表示市場和筍農擴大認同這種良性競爭，透過比賽精進農產品質與管理心得。

【更多新聞】

►鳳頭燕鷗塑膠杯蓋當魚　高速俯衝插吸管處卡脖子...鳥友心痛！

►快訊／萬里水泥車變換車道　女騎士捲車底「腦漿迸裂」慘死

►導航帶錯路！2.5噸皮卡車闖自行車木棧道　駕駛下場慘曝

►基隆大海扇珊瑚遭菜鳥潛水客踹破　海科館直播拍到讓人心碎瞬間

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
被南山人壽淨值下滑拖累？　寶成：第二季財報仍在編製中
女兒染疫康復2天「腳不能走了」！　女星急診曝現況
躺著滑手機砸臉痛炸！醫示警「恐怖6下場」會眼瞎
快訊／救浄值！潤泰新、潤泰全擬不動產價值重估 避下市危機
台灣用電量「創歷史新高」！　台電3妙招省錢遭酸爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市圖「多益閱讀教室」上線　英文女神傳授快速聽讀訣竅

筍王齊聚！新北獲北區評鑑雙冠王　侯友宜表揚殊榮贈匾

台南房價開價創新　黃偉哲指示主動稽查維護不動產交易安全

黃偉哲爭取台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程　已獲行政院核定

全台僅3件！逢甲ROSO團隊獲科研創業計畫1100萬元補助

吹南風晒音樂下鄉　保庇天后王彩樺7／23太平文衡殿活力開唱

法務部「戒菸就贏」贏家齊聚雲二監　8組收容人獲12萬獎金

台東縣稅務局「奔跑吧！租稅」雲端發票講習　提升稅務正確觀念

桃園市民卡「紅利桃子」千萬振興開跑　民眾消費享1點折1元優惠

師大媒素營　屏東偏鄉學童化身小記者做中學…滿滿收穫

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

墨西哥人金錢觀大不同！ 月光族領薪就花享受生活

《周遊記2》梁靜茹.張藝興驚喜現身　周杰倫遭酸「6年寫6首歌」曝苦衷

新北市圖「多益閱讀教室」上線　英文女神傳授快速聽讀訣竅

筍王齊聚！新北獲北區評鑑雙冠王　侯友宜表揚殊榮贈匾

台南房價開價創新　黃偉哲指示主動稽查維護不動產交易安全

黃偉哲爭取台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程　已獲行政院核定

全台僅3件！逢甲ROSO團隊獲科研創業計畫1100萬元補助

吹南風晒音樂下鄉　保庇天后王彩樺7／23太平文衡殿活力開唱

法務部「戒菸就贏」贏家齊聚雲二監　8組收容人獲12萬獎金

台東縣稅務局「奔跑吧！租稅」雲端發票講習　提升稅務正確觀念

桃園市民卡「紅利桃子」千萬振興開跑　民眾消費享1點折1元優惠

師大媒素營　屏東偏鄉學童化身小記者做中學…滿滿收穫

英國首相「最終對決」人選出爐：前財長蘇納克VS.外長特拉斯

第4劑下修至50歲！台大醫曝「4類人」快打：其他人可等次世代疫苗

何如芸腦霧「重症等級」崩潰　錄影秒忘腳本：戲劇生涯就此了結？

Nissan新一代X-Trail休旅車日規發表！油電＋越野四驅全針對RAV4

2014年心甘情願挺柯文哲搖旗募款　陳時中坦言：眼光不足

理事長兼學長！　楊敬敏給新秀建言：進職業沒人會逼你

新北市圖「多益閱讀教室」上線　英文女神傳授快速聽讀訣竅

聊柯文哲突被問「有測過智商嗎」　陳時中「蛤一聲」反擊了

李玟不甩酸民！罕秀比基尼照「坦蕩曬正面素顏」　網驚：還是很美

讓喬帥打美網！破萬球迷連署　不打疫苗恐難挑戰22冠

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

高雄市長最新民調僅12.8%　柯志恩說話了

粗曠男穿丁字褲　底下一包好尷尬

勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

台南幼兒園教師甄選重新公告名單

女6條通因紅燈越線遭警攔查落網

南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

勿把救護車當小黃

南消二大隊進行消防搶救訓練

台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程獲核定

黃偉哲指示主動稽查維護不動產交易安全

女約朋友爬山迷路　搜救員冒雨找人

黃偉哲從善如流民間將加入海邊休閒維安

中部萬安演習7/26登場　人車管制

更多熱門

相關新聞

惡煞討85萬賭債爆打介紹人！他滿身血不提告

惡煞討85萬賭債爆打介紹人！他滿身血不提告

龔男在中間人陳男介紹下，讓「友人」參加網路賭場，未料這名友人落跑並積欠85萬元，龔男氣炸，今凌晨0時許，派4人在五股中興路將介紹人陳男毒打一頓並押上車，5人洩憤後見陳男傷勢頗重，於是將他丟包在新莊某醫院；警方獲報後到場現場未見陳男，但現場種種跡象都顯示案情不單純，在2小時追緝下，將犯嫌5人追查到案，依妨害秩序及妨害自由案移送法辦。

汐止2天查獲8件酒駕警將大執法取締

汐止2天查獲8件酒駕警將大執法取締

支持度亮紅燈！民調下滑6.8%　侯友宜：會讓新北蛻變進步

支持度亮紅燈！民調下滑6.8%　侯友宜：會讓新北蛻變進步

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

新北平溪農會春蜜上市　養顏消暑聖品

新北平溪農會春蜜上市　養顏消暑聖品

關鍵字：

新北綠竹筍

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

《全明星４》完整名單曝光！　

丟丟妹「被同行爆料」緊急回應

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面