筍王齊聚！新北獲北區評鑑雙冠王　侯友宜表揚殊榮贈匾

▲新北筍王五股陳廣益（右2）現身市政會議。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市為全臺綠竹筍最大產區，產量及品質皆為全國之首，今（20日），本年度「新北筍王」五股陳廣益與北區冠軍筍王「有機組冠軍」黃清泉及「評鑑組冠軍」朱柏蒼等3位農友現身市政會議，接受市長侯友宜表揚，也歡迎大家暑假期間來新北吃好筍。

為提昇筍農栽培技術，新北市於每年綠竹筍產季期間辦理「新北筍王爭霸戰」，並輔導產區農民參加「北部地區優質安全綠竹筍評鑑」等綠竹筍界最具指標性賽事。參賽農友須將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目嚴格評比後，最高積分者才能獲得筍王稱號。

▲北部地區優質安全綠竹筍評鑑「評鑑組冠軍」朱柏蒼（右2）。

地區今年「新北筍王爭霸戰」共計16產區、86位筍農參賽，最後由五股區陳廣益獲選「新北筍王」及「美筍王」殊榮；此外三峽區筍農黃清泉、朱柏蒼也自5縣市(新北、臺北、基隆、桃園、苗栗)、126名菁英脫穎而出，分別獲得「111年北部地區優質安全綠竹筍評鑑」有機組及評鑑組冠軍。

「新北筍王」兼「美筍王」得主陳廣益，同時也是新北市綠竹筍最大產區五股農會常務監事，謙虛地表示沒想過自己能獲獎，未來在第一線推廣也會鼓勵農民強化分級作業，讓本地農產品更精緻化。111年北部地區優質安全綠竹筍評鑑「有機組冠軍」黃清泉及「評鑑組冠軍」朱柏蒼，兩人皆為「有機綠竹筍界始祖」，2012年新北市政府與三峽農會合作輔導成立全臺第一個「有機產銷班」，兩人便是班內幹部成員，有機栽培經驗豐富，每到產季兩人綠竹筍都供不應求。

▲北部地區優質安全綠竹筍評鑑「有機組冠軍」黃清泉（右2）。

侯友宜表示，北部地區綠竹筍產量占全臺70%，其中本市為最大產區，生產面積達2,328 公頃，年產值約17億元。為促進綠竹筍品質及提升銷售價格，市政府跟桃園區農業改良場每年都會辦理各項綠竹筍評鑑比賽，今年「新北筍王爭霸戰」參賽86點；「111年北部地區優質安全綠竹筍評鑑」參賽126點，規模都是歷史之最，表示市場和筍農擴大認同這種良性競爭，透過比賽精進農產品質與管理心得。

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