新北求職假工作真詐財！6人遭囚民宿　她「機警舉動」救了所有人

記者柯振中、郭世賢／新北報導

新北市警21日破獲一起假求職真囚禁的案件，24歲劉男、22歲曹男等5人成立詐騙集團，在臉書刊登徵才廣告，接著藉故收走求職者的手機、銀行帳戶，再將人囚禁在民宿內，所幸有受害人逃脫報案。新北市警金山分局前往現場，將其餘受害者救出，並逮捕5名嫌犯，全案依照妨害自由、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

▲新北市警金山分局破獲詐騙集團。（圖／記者郭世賢翻攝）



金山分局20日接獲報案，萬里區愛一街一帶疑有民眾遭囚禁，於是派出萬里分駐所、偵查隊員警前往現場調查，後來在某間民宿內抓獲了24歲劉姓男子、22歲曹姓男子、20歲王姓男子、27歲林姓男子及40歲吳姓女子，將人帶回調查。

警方發現，這5人疑似成立詐騙集團，在臉書刊登徵才廣告，等到應徵者上門，再藉故收走手機、銀行帳戶，將人囚禁在承租的民宿內，16日至20日之間，共有6名受害者上當。

▲▼詐騙集團成員將受害者囚禁在包棟民宿裡。（圖／記者郭世賢翻攝）



6人遭到控制，被禁止與外界聯繫，集團成員再將人載到附近的金融機構，申請人頭帳戶，提供詐騙集團洗錢使用，所幸其中一名孔姓被害人趁著集團成員不注意、伺機逃脫，20日上午11點前往附近民宅報案，讓全案曝光，受害者才得以獲救。

除了逮捕5人，警方還查扣了該集團持有的銀行帳戶、印章等物品，現場還有海洛因、安非他命、毒品吸食器等相關證物，全案調查後分別依照妨害自由、違反毒品危害防治條例等罪嫌移送偵辦。

新北市警金山分局長詹志文表示，將持續溯源追查，釐清集團背後是否有幕後黑手或共犯，民眾對網路求職廣告務必小心查證，確認公司是否合法經營、所在地是否確切、工作內容是否明確，或是報酬是否過高等，以免落入詐騙集團的陷阱，淪為被害人或幫助犯。

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