▲新北市圖「多益閱讀教室」上線，英文女神傳授快速聽讀訣竅。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／基隆報導

多益TOEIC測驗是目前最普遍的語言測驗之一，也是大部分學校的畢業門檻，以及企業的英文能力評斷標準。新北市立圖書館特別邀請到博客來甫上架即蟬聯8天語言學習類冠軍的《申入剖熙英文文法》英文女神申芷熙老師推出免費的「多益閱讀教室」，將教大家快速掌握多益讀寫訣竅。

新北市立圖書館表示，特別邀請到美國南加州大學國際領導教育博士&TESO英語教學碩士，擁有超過20年英語教學經驗，現職為MandarinX中文客執行長的英文女神申芷熙老師，於暑假期間推出「多益閱讀教室」，以自身的經歷。

結合TOEIC的國際溝通情境主題方式，分為旅遊、閱讀、職場、藝術、音樂等8大單元，並提供多益測驗攻略，讓大家可以掌握多益考試技巧，同時培養英語力及溝通力。英文女神申芷熙老師「多益閱讀教室」7月22日起，每周五下午14時將於新北市立圖書館E書房及YouTube頻道播出。

另外，7月27日同時推出「從留學經驗到大學申請」線上講座，特別邀請到CollegeAble教育中心創辦人及大學顧問，和大家分享申請國外大學的經驗，以及如何讓申請論文脫穎而出，順利錄取的出國留學準備秘訣。

8月6日長期推廣有聲書英文學習法的臺灣兒童英語啟蒙名師廖彩杏，則將告訴家長如何透過英文有聲書，在家打造雙語環境，潛移默化增進孩子的英語能力。

8月13日真人圖書分享會，大不列顛吟遊探險家王怡人則將分享自己的英國留學生活，以及如何面對迥異的文化和異地生活的挑戰，邀大家來場英國文化探險！詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868分機8007。

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