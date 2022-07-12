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首支離島高救隊綠島成軍　饒慶鈴：朝一鄉鎮一高救隊目標邁進

▲▼台東縣政府將台東大隊綠島分隊擴編且升級成立為高級救護隊，舉行成軍授旗典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣政府將台東大隊綠島分隊擴編且升級成立為高級救護隊，舉行成軍授旗典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「謝謝縣長讓綠島更朝向國際觀光島邁進」，為了提供離島居民及遊客更安全的環境，台東縣政府爭取並投入離島基金1300萬元，將台東大隊綠島分隊擴編且升級成立為高級救護隊，並建置5G救護行動資訊網絡，11日舉行成軍授旗典禮，鄉長謝賢裕特別代表鄉民表達感謝。

縣長饒慶鈴表示，綠島已成為國內觀光勝地，在旅遊旺季平均每日遊客超過2千人，為提升旅客及綠島4千多位在地鄉親的生命保障，成立全國首支進駐離島的高救隊，以提升綠島救災救護能量。

饒慶鈴強調，消防是偏鄉醫療救護的延伸，縣府朝向「一鄉鎮一高救隊」的目標邁進，目前全縣已有67名受訓合格高救隊員，預計再培訓33名，今日綠島分隊高級救護隊成軍，配發手持式超音波、生理監測器、影像喉頭鏡組、自動心肺復甦機等救護器材，7月21日也將於鹿野及池上增設高救隊，全縣將達到11支高救隊，對病患危急度的評估、救護處置的能力更為精進專業。

▲▼台東縣政府將台東大隊綠島分隊擴編且升級成立為高級救護隊，舉行成軍授旗典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

高救隊在救護現場便能依「預立醫療流程」進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置，達到搶救生命的目的。

饒慶鈴提到，縣府近年除持續增加消防人力，連續4年調升消防人員超勤津貼，並爭取3億元新建及整建11個消防廳舍外，亦精進消防救災實力，台東縣也擁有全台首支國家級認證的中型搜救隊，同時推動「每部救護車即行動急診室」，台東去年OHCA急救成功率達到33.58%，榮登全國第2；急性腦中風準確送醫率高達86.7%；護心行動之急性心肌梗塞康復出院率100%；平均餘命近3年增加1.01歲。縣府將持續提升台東消防救災救護效能，補足偏鄉醫療不足的區塊，讓鄉親及遊客生命得到更好的保障。

▲▼台東縣政府將台東大隊綠島分隊擴編且升級成立為高級救護隊，舉行成軍授旗典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，消防是偏鄉醫療救護的延伸，縣府朝向「一鄉鎮一高救隊」的目標邁進。

綠島鄉長謝賢裕、議員李數奼在致詞時都肯定及感謝饒縣長與縣府團隊守護鄉親、遊客生命財產安全，以及提升緊急救護能力的努力，尤其，綠島擁有世界少有海底溫泉、浮潛勝地及美麗珊瑚礁景色，緊急救護與醫療提升是最重要關鍵。

台東縣消防局指出，高救隊在救護現場便能依「預立醫療流程」進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置，當救護車到達時，能銜接立即給予緊急傷病患的治療，並結合消防局推動中的5G救護行動資訊網絡，未來將整合綠島衛生所，並連結台東縣重度急救責任醫院急診室的醫療資源，同時也將與空勤總隊及海巡研討緊急傷病患後送機制的優化方案，讓各機關間更有效率的合作，盡可能簡化流程以縮短後送所需時間，達到搶救生命的目的。

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