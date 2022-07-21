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國民法官新制前進校園！　士院種子教師2.0培訓營...體驗開庭感覺

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地方法院邀請教師參與培訓，讓國民法官新制能順利在校園內推廣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為推廣國民法官新制，並深耕校園法治教育，士林地方法院20日奉司法院指示協助辦理北一區種子教師2.0培訓營活動，此次吸引雙北、基隆、桃園等國、高中職教師報名共68位教師參與。活動中，士院黃于真庭長舉實例分享帶領模擬法庭評議經驗；台南法院陳欽賢法官，則分享擔任校園模擬法庭審判長的經驗，也提供教師們對活動所需場地布置、教具及活動進行須注意事項。

司法院為持續培育種子教師在校園內推廣國民法官新制，同時深耕法治教育，特與教育部國民及學前教育署（公民與社會學科中心）共同舉辦種子教師2.0培訓營，邀請教師參與培訓，瞭解制度內涵及國民法官法庭運作，讓新制能從教育著手，向下紮根，讓推廣國民法官種子散布各地，深根普及，發芽成長，達到推廣國民法官制度最大效益。

活動上午邀請台北地方法院法官林孟皇主講「國民法官模擬法庭審判長要做的事-審前說明、證據調查及訴訟指揮」。林法官從國民法官新制與12年國民基本教育的連結切入，說明審判長如何籌備國民法官法庭，並以北院辦理模擬法庭的經驗為例，介紹審判長審前說明的事項、證據調查及審判長訴訟指揮的實務，提供教師們日後帶領校園模擬法庭時參考。

中午教師們特別利用午休時間，參觀士院新落成以「白色、木質調」為基底，所打造公開透明、溫暖，又兼顧法院建築特色的國民法官法庭、評議室及休息室，並實際測試法庭中為輔助書記官製作筆錄而新建置的語音辨識系統，體驗未來國民法官開庭的真實感覺。

▼士院舉辦國民法官模擬法庭前進校園活動種子教師培訓營。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

下午則由教育部國教署學科中心執行秘書郭孟佳老師講演國民法官模擬法庭課程設計，提供豐富的資料給教師們參考，接續由士院黃于真庭長說明終局評議程序討論的事項，審判長帶領評議程序方式，並舉實例分享帶領模擬法庭評議的經驗。

課程最後由台南法院陳欽賢法官，以他擔任校園模擬法庭審判長的豐富經驗，對於辦理活動所需的場地布置、設備、教具及活動進行要注意的事項，提供非常實用的建議，生動的說明更獲得與會教師們的熱烈回應，教師們並就自己曾經辦理校園模擬法庭活動時遭遇的問題或未來將辦理活動時面臨的困擾，進行深度交流。


課程結束後即由士院院長蘇素娥主持座談會，座談會中教師們分享舉辦校園模擬法庭的心得，藉由模擬活動讓教師及學生們都對國民法官法有更深切的認識，這樣不僅能為新制推行提供相當的助益，舉辦活動也可視不同學校、不同環境背景，以司法院提供的資源為基底，挑選最適合的方式進行。

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