西雅圖咖啡攙低價豆5度開庭　創辦人認罪：蓬萊摻在來還是米

記者黃宥寧／台北報導

西雅圖極品咖啡2019年遭網路媒體《食力》踢爆，販售的「100%阿拉比卡豆」摻雜低價豆，不法獲利上千萬，母公司馥餘實業總經理劉增祥、廠務經理李志明及烘焙組長何家誠，被依違反食品安全法起訴。士林地院（21日）五度開庭續行準備程序，劉庭前向記者稱「咖啡豆是同父異母，食用不會對人體造成危害」並承認包裝虛偽標籤事實。

庭前，劉增祥向記者稱「蓬萊米摻在來米還是米，吃了對人體不會有危害」並解釋「阿拉比卡豆」與「羅布斯塔豆」是同父異母的豆子，就是錯在包裝上標示。

西雅圖咖啡從2018年1月1日起，為了降低成本，把原來只做為濾掛式咖啡原料的羅布斯塔豆，攙入、混充或假冒成阿拉比卡豆，然後包裝成「西雅圖Legendary義式綜合2LB」等13項產品，並在包裝上標示「100％阿拉比卡豆」。

今續行準備程序庭，法官彙整訴訟資料、爭點。劉增祥等，對犯罪證據不爭執，但李志明與劉增祥僅承認標示不實罪，否認食品安全衛生管理法第49條第1項之攙偽食品罪，(只要在食品中「攙偽或假冒」或「添加未經中央主管機關許可之添加物」，不論該行為是否確已生危害人體健康之危險，均應依法論處)。

▲西雅圖極品咖啡2019年遭遭網路媒體《食力》踢爆販售的「100%阿拉比卡豆」摻低價羅布斯塔咖啡豆，被依違反食品衛生管理法起訴，總經理劉增祥法院5度赴法院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

受命法官彭凱璐詢問3人目前家庭狀況，李志明指出，月薪6萬6，育有1成年1未成年子女、父親肢障、胞妹重度身心障礙，還有數百萬房貸；希望可獲緩刑機會，並可支付30萬給公庫；劉增祥稱，已婚、無子女，需撫養年邁父母，更向法官表示，因疫情嚴重影響食品業，但公司仍堅持不裁員、不減薪、福利不變，懇請法官考量目前經營環境困難及本土品牌創業不易，請求緩刑機會，也願善盡社會責任，希望能與員工李志明共同支付200萬以內罰金予公庫。

3人辯護團隊，辯護意旨，請法官考量未波及食安問題，僅是標籤問題，合算犯罪所得為1800萬，也已經繳交1000萬犯罪所得，並與告訴人達成和解，為了照顧員工請法官宣告緩刑機會。

劉增祥前年3月開庭否認犯罪，更砸重本委任曾任檢察官的律師胡原龍替他辯護，但他在開庭期間冷落律師，從頭到尾都由自己為自己辯護，並且堅持否認自己有使用混豆，更推卸責任給下屬員工及外勞，更讓法官直呼「西雅圖真是不可思議」。

不僅如此，劉更稱，行銷部門在門市販售產品所使用的外包裝設計，直接「複製貼上」用在新的包裝上，也委屈表示，所有消費者都以為阿拉比卡豆就是比較好，而羅布斯塔就是比較差，他雖然認為不是事實，但為了打進市場只能配合這需求，並且在開放性通路的使用標示使用「100％阿拉比卡」。

去年開庭的劉增祥，看到門口有攝影機掉頭離開，隨後消失在法院內，直到下午才被人看到他躲在樓梯間念金剛經，相較於過去消極態度，與這次積極認罪模樣，完全判若兩人。