朋友妻他也戲！到結拜兄弟家喝酒　他竟自後環抱還掀衣強吻

▲李姓男子帶妻子到結拜兄弟家喝酒聊天，竟趁兄弟老婆在陽台曬衣趁機以嘴吸吮乳頭。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市李姓男子帶太太到結拜兄弟家作客，2對夫妻喝酒天南地北的聊，氣氛相當和諧。期間，兄弟的妻子獨自到後陽台曬衣，李男竟心生色念，緩慢走到後陽台，強行將她上衣上掀、內衣拉下後，以嘴吸吮乳頭，兄弟妻子大喊不要，大家才因此發現。士林地院審結，依強制猥褻罪，處有期徒刑10月。

去年8月，李男帶林姓太太一起到士林區後港街附近的結拜兄弟家，聊天喝酒，4人一路暢飲到晚上，喝到幾分微醺。兄弟的太太阿霞（化名）到後陽台曬衣服時，李男竟認有機可趁，緩慢跟上，從後面環抱住阿霞，還將她上衣掀起，強吻乳頭得逞，阿霞嚇得花容失色放聲大喊：「不要！」驚動在客廳的大家，李男才停止動作。

李男當場嚇到連忙道歉，帶著太太離開，更傳訊向結拜兄弟道歉，但兄弟無法接受大家認識這麼久，還這樣侵犯，因此決定提告。

法官審酌，李男為阿霞先生的結拜兄弟，竟利用拜訪機會，伸出鹹豬手，所屬不該，加上李男否認犯行，迄今未與阿霞達成和解，2016年因公共危險罪遭判刑，5年內又再犯罪，為累犯，依強制猥褻罪起訴，判處有期徒刑10月。