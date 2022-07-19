為確保甄試成績正確公平　台南幼兒園教師甄選重新公告名單

▲台南市111學年度幼兒園普通班教師（含代理教師）甄選複試錄(備)取人員名單，教育局重新校正公告更正後之錄(備)取名單，以符公平。（圖／示意圖，與本事件無關，林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市111學年度幼兒園普通班教師甄試7月16日完成，當晚11時公告錄備取人員名單，惟教育局18日主動發現，有單一試場複試成績登載順序有所出入，以致有考生低分高載或高分低載，經啟動清查本諸事實還原認定，逐一審視更正複試成績，18日晚上緊急開會撤銷原公告，並重新公告更正後之錄備取名單以符公平。

教育局表示，台南市各類教師甄試歷年來在政風人員的監督下，皆以公平、公正、公開且嚴謹的態度辦理，這次幼兒園普通班正式教師甄選的複試成績，經了解係某單一試場的複試成績，在委員評分後，工作人員於黏貼考生准考證號碼時誤貼序號，以致於在登載考生複試成績時產生出入，其結果與委員的評分無關。針對本次事件造成考生困擾，教育局和負責承辦的學校深感抱歉。為確保教甄試務工作的嚴謹性和正確性，教育局和教師聯合介聘甄選分發小組後續將進行深入檢討，以茲策進。

教育局表示，由於本案在行政單位發現問題後立即啟動清查，且本諸事實認定、還原真相、符合公平合法之原則進行更正處理，以避免有考生低分高載或高分低載之情形。經重新公告後不利之考生有5名，其中3位由正取改為備取，2位未錄取，由於公告錄取後尚未進入7月21日的「選填志願」階段，尚未符「信賴保護原則」之適用，且為維護本次甄試結果之正確性與公平性、確保應錄取而未錄取者之權益、正取人員錄取分發之合理順序等目的，其公益性明顯大於私益，因此原錄取公告亦無不得撤銷之理。

教育局說，這次幼兒園普通班正式教師甄選複試報考人數有84人，實際到考人數77人、缺考7人。這次正式教師缺額公告38名，經重新公告後之正式錄取最低分數不變，仍為78.75分，更正後名單重新公告本局/教育公告網頁（https://bulletin.tn.edu.tw/）及台南市111學年度市立幼兒園教師聯合甄選網站（https://qualify.tn.edu.tw/child）。

教育局提醒，正式教師錄（備）取人員，請於7月21日（星期四）上午9時前，攜帶身分證、准考證及成績單（請於教甄網站自行列印），至中西區永福國小報到參加分發。若委託他人辦理分發者，應繳交分發委託書。受委託者，應攜帶雙方之印章及雙方之國民身分證正本以便查驗。相關注意事項請詳閱甄選簡章相關規定。