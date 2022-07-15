台南水道博物館環境教師上場　學員玩含羞草找尋濾水七管嚴

▲台南山上花園水道博物館成功訓練出一批種子教師，15日進行首次試教，在種子教師引領下，透過生動的課程設計，寓教於樂，小朋友直呼有趣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實博物館教育功能，台南山上花園水道博物館經過半年規劃及培訓師資，已經成功訓練出一批種子教師，15日進行首次試教，30多名國小中高年級學員，在種子教師引領下，透過生動的課程設計，了解古蹟建築及設備，除了認識建築之美外，也提升對文化資產保存的意識，小朋友直呼有趣。

文化局長葉澤山指出，啟用迄今正滿1百年的山上花園水道博物館，是國內眾多水道建設中，唯一一座國定古蹟，除了佔地遼闊外，歷經百年風霜還維持良好的建築及設備，見證台南民生用水進化歷程，是相當珍貴的文化資產，開園以來，也吸引大批國內外遊客前來參訪，隨著營運開始進入穩定期，文化局也開始思考除了典藏、展示以外，很重要的教育功能。

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今年年初，文化局與台南社大、新化社大、南師附小張景傑、陳怡均老師合作，以園區文史建築及淨水輸送原理，設計了兩套針對國小中高年級學童的教案，並透過公開甄試，錄取了本業是導遊，畫家，以及退休老師的五名種子教師，再經過備課、班群經營，以及講解技巧等訓練後，首度進行試教。

雖然新手上路，難免緊張，但學員們熱情的回饋，讓活動進行得相當順利，有學員首度發現碰觸含羞草葉子居然會合起來，直呼有趣，種子教師也透過自己的觀察，寓教於樂，例如把快濾筒七條管道取名「七管嚴」，讓學員們了解濾水過程的嚴謹，而掃描ＱＲ扣回答問題，也讓學員從活動中學到了建築的相關知識。

水道博物館指出，將在收集試教回饋後，調整教案，希望在暑假期間，就可以開始相關課程，讓更多學童、親子透過課程，更加認識博物館。