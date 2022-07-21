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台鐵113年公司化！短期債務恐擴大1600億元　交部曝償債基金進度

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。台鐵,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,火車,鐵道,月台,列車長（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵預計113年1月公司化，轉型國營公司。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年將轉型國營公司，由於虧損持續增加，預期公司化之際，短期債務將從1400多億元再增為1600億元，交通部已預告修正「交通作業基金收支保管及運用辦法」，將移撥台鐵土地在交通部交通作業基金下成立分基金償債；另針對台鐵勞資協商爭議，交通部要求台鐵應即刻釐清誤會並溝通。

交通部今(7/21)日上午召開台鐵公司推動會報第2次會議，朝113年1月台鐵公司成立目標前進，今年底將完成16項子法核定。今會中除就台鐵公司化工作期程規劃提出報告外，台鐵也說明勞資對組織、任免、薪資、陞遷、待遇、退休等議題討論情形；並針對5項子法進行初步盤點後，完成交通作業基金收支保管及運用辦法修正草案，提經推動會報確認。

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為解決台鐵債務問題，交通部本周也已預告修正「交通作業基金收支保管及運用辦法」，處理台鐵局既存短期債務，交通部表示，未來將在交通部交通作業基金下成立分基金，統籌台鐵局撥入資產及債務管理作業，基金存續至債務清償完結時結束，現已循法制作業進行中。

▲▼台鐵五一停駛 樹林調車站畫面。（圖／記者林振民攝）

▲台鐵113年短期債務虧損預期將擴大至1600億元。（圖／記者林振民攝）

針對工會關切成立基金需撥入資產土地恐怕不只3筆，交通部表示，已責成台鐵局應儘速釐清移撥資產、資產價值及處理程序，確保適足，以利後續向行政院爭取，順利成立基金及處理債務。

交通部表示，目前台鐵短期債務約有1400多億元，雖每年給予台鐵50多億元虧損補貼，但在疫情影響下，台鐵收入也遞減，債務和累積虧損持續增加，預估到113年公司化之際，短期債務恐怕將擴大至1500億元到1600億元，擔心三塊土地價值無法達到與債務相對應，也因此目前已找估價師重新對該原定移撥三筆土地估價和鑑價。

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工 。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵留才方案因看不到站務員、列車長等7千名員工加薪規劃，引發工會不滿 。（圖／記者李毓康攝）

另外台鐵局今在提報與工會溝通狀況時表示，截至目前已與工會召開4次會議，工會持續關切資本額設立、職工福利金、留才及薪資待遇等議題。

交通部表示，已請台鐵局持續與工會溝通說明，勞資協商期需至少3個月，對於工會訴求恐有誤解之處應即刻釐清，充分溝通，化解疑慮。至於推動會報相關討論與台鐵及工會之溝通，將採平行作業方式進行，以爭時效，工會對於推動會報討論過之子法，如認有疑問，仍可表達意見。

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關鍵字：

交通部台鐵公司化償債基金修法交通作業基金113年

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