台鐵勞資爭議再起！償債基金移撥土地、福利金喬不攏　工會批呼攏

▲台鐵113年將公司化。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資今(7/20)再度針對公司化議題協商，雙方針對職工福利金以及短期債務清償基金移撥土地再起爭議，台鐵企業工會質疑資方呼攏勞方，企圖五鬼搬運，放話償債基金移撥土地不只三筆，可能會再增加，另員工福利也將縮水。

針對台鐵公司化資本額計算，台鐵勞資昨天和今天再度舉辦子法談判第三、四次會議，台鐵企業工會表示，資方表現仍如工會預期，正常發揮，「答非所問，無所依據」。台鐵資方還是繼續呼攏勞方，企圖五鬼搬運，放話不只三筆土地償債，仍會增加筆數，且堅持不合理台鐵公司資本額，如此將造成公司無法永續經營，員工福利縮水。

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工會表示，經工會調查，台鐵員工職工福利金每人每年實際分配才1900元，反之，中華郵政、港務、桃機公司等，也就是交通部長王國材所說讓台鐵員工挑選一個比照的公司，至少都有萬元以上，跟台鐵差距有天壤之別。公司化後，未來勢必需要足夠之資金，來執行各項福利精進方案，所以，公司章程中設立之資本額必須足額，提撥之福利金也才足夠。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，現行各種福利金加起來至少有4千多元，未來公司化後將縮水為1900元，真的讓台鐵員工看不到未來，連薪資調整也沒有善意回應，勞資協商原地踏步，後續如果沒有共識，中秋節等國定假日連署不出勤將持續推動加溫，當時端午節暫緩不加班行動，是為了雙方子法好好談，但這次一點誠意都沒有。

對此，交通部則表示，台鐵工會提出福利金提撥金額為1年60億元，提供各項工會員工福利，但中華郵政、港務公司和桃機公司成立時福利金分別只有9億元、6.5億元、0.3億元，相去甚遠，仍待協商。