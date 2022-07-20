福利金協商卡關！工會要求60億元　台鐵搖頭：郵政公司最多才9億

▲台鐵勞資針對公司化子法協商牽動中秋列車是否停駛 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資今(7/20)對公司化子法協商再觸礁，卡關福利金等議題，工會質疑台鐵員工職工福利金每人每年分配才1900元，較其他國營企業萬元偏低，台鐵局則表示，福利金與每年營收和年度提撥職福金均有不同，工會提出首次提撥福利金60億元，與中華郵政公司首次提撥9億元差距甚大，後續將協商合理提撥比例。

台鐵局與台灣鐵路工會今進行第4次公司化子法協商，台鐵局表示，因工會堅持應先針對資本額及福利金提撥議題進行協商，故仍未進入子法條文討論。台鐵局重視工會所提意見，之前工會要求之各項資料包括財務年報、委託服務案契約、及土地資產統計清單等均有提供，協商過程展現誠意絕無隱瞞及呼攏。

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針對工會質疑短期償債基金可能不只移撥三處土地，台鐵局表示，台鐵已於會中清楚說明，目前正委託專業團隊進行該三處土地估價，後續將視估價結果研議處理方式，並未提及將增加移撥基金土地筆數。

至於工會關切台鐵公司資本額設定額度，台鐵指出，綜合參考其他國營公司案例，及考量公司初期整體營收、經營績效、公司規模及政府未來持續作價投資等因素，資本額設定過大將造成台鐵公司營運績效差，設定過小將可能導致資本不足，經台鐵局考量財務試算分析，台鐵公司第一年資本總額以2,000億元、實收資本額以800億元為適當金額，如此可確保公司績效永續經營，員工福利不縮水。

有關工會不滿福利金分配少，台鐵局表示，工會提出台鐵公司創立首次提撥福利金應為60億元，依據工會所提資料，交通部轄下國營公司於成立時首次提撥福利金提撥最高者為郵政公司，於創立時提撥9億元，雖各國營公司員工人數、經營方式、年度營收及年度提撥職福金均有不同，惟9億元與60億元差距甚大，後續台鐵局將依公司財務、預估之營運狀況、員工福利等綜合評估研議，並持續與工會協商合理之職福金提撥比例。

台鐵也強調，留才及調整基層人員薪資結構方案均在草擬階段，尚在評估中，台鐵局尊重工會意見，包括關鍵人力對象均會再與工會協商以取得共識，並無抹黑及分化的行為。