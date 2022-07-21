台鐵宜蘭站新觀光熱點！宿舍群變身3千坪購物商場　即起試營運　

▲台鐵宜蘭站前員工宿舍群拆除，打造3千坪爾本購物商場，即起試營運。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵土地活化再現新亮點，台鐵宜蘭站前員工宿舍群拆除後，歷經2年設計施工，打造一座3千坪的「爾本購物廣場」，引進國內外知名餐飲和生活品牌，即起試營運，由於鄰近幾米公園和丟丟噹森林廣場，預期將成新觀光熱點。

台鐵宜蘭站前和睦段土地原為台鐵局員工宿舍群，經拆除後早期納為「蘭城之星」計畫開發範圍，後因「蘭城之星」計畫取消，交由台鐵局資產開發中心花蓮營業所於108年底辦理招商活化，109年3月由金卯公司所提企畫書獲得遴選委員青睞，歷經約2年多設計與施工期，爾本購物廣場於今年2月取得使用執照。

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台鐵表示，受到新冠肺炎疫情影響，在考量防疫優先情況下因此訂於7月13日先行試辦營運，正式開幕活動將視疫情發展趨緩後擇日再辦理。為迎接暑期商機，各品牌於試營運期間紛紛推出各項超值優惠，鄰近周邊停車空間有近450個車位。

▲台鐵宜蘭站前員工宿舍群拆除，打造3千坪爾本購物商場，即起試營運。（圖／台鐵提供）

宜蘭站爾本購物廣場營業面積約3,000坪，台鐵表示，該商場以「食尚潮流、生活選物」為主的社區形商場，滿足在地民眾生活的需求，同時也兼顧觀光旅遊的人潮，打造出別具特色的溪北「爾本生活圈」。

該廣場引進國內外知名的餐飲、生活品牌，包括壽司郎、宜得利家居、大創、OWNDAYS眼鏡、特力屋、星巴克、築間幸福鍋物、築間有之和牛、滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋、阿默蛋糕、KANGOL、 NCAA 服飾、富士按摩椅、AUPING 歐品家具、立達 3C、RAGAZZA 珠寶、花漾森林手作坊、糧倉牛舍美式牛排、雞同鴨講餐飲、冰雪冰品、費生恩精油、昀頂咖啡、蘭月食品。