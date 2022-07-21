武子靖獲國際麵包大賽團體冠軍　黃偉哲讚許為台南之光

▲台南市民武子靖烘焙師參加2022年「路易樂斯福世界盃麵包大賽」獲得團體賽冠軍，市長黃偉哲特別在21日市政會議表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南子弟再度站上國際舞台！台南市民武子靖烘焙師參加2022年「路易樂斯福世界盃麵包大賽」獲得團體賽冠軍，市長黃偉哲特別在21日市政會議表揚，讚許武子靖是台南之光，也是台灣之光，能夠在國際賽事擊敗11個國家實屬不易，期許他更上一層樓，在烘焙領域大展長才。

衛生局表示，台南市為美食之都，烘焙食品也不例外，此次世界麵包大賽被譽為烘培界的奧斯卡金像獎，是麵包烘培界最高等級的獎項，2022年春天在法國巴黎舉辦，台灣隊組隊參賽，擊敗多國好手，是台灣第一次贏得團體賽冠軍，實屬難得。其中武子靖選手更是台南市民，台南市引以為榮。

衛生局指出，「路易樂斯福世界盃麵包大賽」是世界性麵包師烘焙比賽，每4年在法國舉辦一次。本次比賽於2022年3月26至29日在巴黎會展中心舉行，台灣代表隊由教練吳武憲帶領，參與選手包括武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅，比賽有包括法國、韓國、丹麥、挪威等11個國家參賽，這也是台灣代表隊首次奪下該賽團體冠軍。

衛生局進一步說明，要在世界麵包大賽中脫穎而出並不容易，參賽國家中包含法國、丹麥及荷蘭等都是傳統烘焙強國，台灣團隊展現十足的穩定度及創意，尤其藝術麵包「美女與野獸」在有限競賽時間，呈現出藝術品等級，令全世界都驚豔。武子靖選手在賽場將技術發揮淋漓盡致，「蜂蜜芝麻口味歐式麵包」深受賽場評審好評。

台南市政府表示，台南糕餅及烘焙業實力堅強，冠軍團隊中也有台南市民，期盼透過今天的表揚與祝賀，讓更多優秀人才勇於走向國際。讓台南市美食之都美譽享譽國際。