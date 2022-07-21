「蔥油餅10元」他停路邊以為看錯！地點曝光　網驚：要排隊更久了

▲蔥油餅原味只要10元，太俗了！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

「價格我看了好幾遍！」一名男網友驚呼，今（21）日在台南路邊看到一間蔥油餅店，嘴饞停下來後，赫見價目表太佛心，讓他一度以為看錯。菜單可見，原味只要10元，雙拼蛋+泡菜30元，最貴的雙蛋+泡菜也只要40元，文章曝光後，引來一票吃貨喊朝聖，而當地人則崩潰大喊「被PO出來會排隊排更久！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，去一趟台南，恰好在路邊看到一間蔥油餅店，原PO一邊看著價目表，一邊狂揉眼睛，接著他不可置信驚呼，「價格我看了好幾遍...以為我看錯」、「畢竟我不是當地人，看到價格，路過看到蠻錯愕的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

菜單可見，蔥油餅原味只要10元、加蛋20元、夾泡菜20元、蛋+泡菜30元、雙蛋30元，超級大滿足「雙蛋泡菜」40元，銅板價CP值非常高。最後原PO也曝地點，位在台南的灣裡路上。

▲蔥油餅銅板價，太佛心了。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



文章曝光後，一票網友狂噴口水驚呼，「絕對看錯，因為沒有報地址」、「這種應該都要排很久」、「100元早中晚三餐都吃飽了」、「灣裡很多便宜美食」、「好佛心的價格哦」、「一堆生意變好，然後在那邊哭撐不下去要漲價的，根本是拉基」、「早餐店一顆荷包蛋就15元了」、「10元蔥油餅怎麼可能」、「原味10元？他賺什麼啊」、「其他地方原味一份都要40了，打趴這些人」。

▼當地人崩潰了。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



當地人則崩潰吶喊，「這還是已經漲價過了，以前更便宜，斜對面的蔥油餅九層塔加蛋一份才15元」、「這間我去灣裡常吃，好吃，被PO出來會排隊排更久」、「本來加蛋15 元，是最近漲了，不過還是佛心啦」、「不要懷疑，隔壁大腸小腸更便宜」、「灣里美食，不要再曝光了」。