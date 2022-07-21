坤輿衝突石塊辣椒水齊飛！黑幫保全當打手　警政署長：辦到底



▲警政署長黃明昭21日赴苗栗縣坤輿掩埋場衝突現場視察。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

苗栗縣坤輿科技事業廢棄物掩埋場公司今（21）日欲進行試運轉，相關人員搭乘遊覽車進場遭到當地居民組成自救會攔組，期間自救會在掩埋場擺設大型水泥塊阻擋車輛通行，廠區工作人員與民眾爆發肢體衝突，導致7人受傷，甚至前苗栗縣長劉政鴻也被辣椒水噴臉，衝突過程椅子、石塊、辣椒水齊飛，警政署長黃明昭今天赴抗議現場視察，並責令苗栗縣警察局嚴正執法，強調絕不寬容暴力行為再度發生。



▲坤輿廢棄物掩埋場今天凌晨爆發嚴重衝突，多名自救會成員遭黑衣保全砸傷，警方現場逮捕２名現行犯。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警政署表示，並根據苗栗縣警察局申請，調派警力支援維安；但21日凌晨期間發生零星衝突，造成部分民眾、員警受傷，警政署指示苗栗縣警察局積極維序蒐證嚴正執法，絕不容許任何衝突違法行為再度上演。

另警政署對此衝突事件，責令苗栗縣警察局調閱蒐證影像究辦嚴懲暴力行為，並追究坤輿及保全公司之責任，以及自救會現場出現多名「黑衣保全」，疑為黑幫份子介入衝突，警方也將追查保全公司人員是否具有合法資格。

警政署強調、尊重人民行使陳情抗議權利，但警方不容發生違法脫序行為，署長黃明昭21日親赴抗議現場督軍具體行動，強調苗栗縣警將會全力制約防範，避免類似陳抗眾衝突情況發生。

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