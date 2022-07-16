「每3.65天就一起槍擊案」　國民黨團要徐國勇踹共：別只想要人事權

▲國民黨立院黨團要求內政部長徐國勇和警政署長黃明昭為治安負責。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

南投康建生技公司14日發生槍擊血案，造成4死1重傷的悲劇。對此，國民黨立院黨團召開記者會，批評任職剛滿4周年的內政部長徐國勇心中只想著權利，不願對治安惡化負責。更質疑警政署「為何一位沒有黑道背景的人，有3支槍與將近200發的子彈？」要求警政署給出交代，並有效改善槍枝氾濫問題。

國民黨團總召曾銘宗表示，前警政署長陳家欽爆料徐國勇介入警官人事，徐國勇則回「警察人事本就屬於他的權利」。曾銘宗痛批，「徐國勇16日剛好任職滿4年，就問你要不要出來說明清楚？難道你就只要負責人事，不用為治安惡化負責嗎？」

曾銘宗指出，「民進黨執政5年來重大槍擊案越來越多，從2017年5月迄今，全國查獲的槍枝雖有減少，可槍擊案卻屢創新高，每3.65天就發生一起槍擊案。」針對南投康建生技公司槍擊案，他質疑警政署「為何一位沒有黑道背景的人，有3支槍與將近200發的子彈？」認為警政署長人事要報院決定，「行政院長是否也應出來說明？」

而內政部警政署刑事警察局副局長黃家琦則表示，台灣治安從長期數據而言，刑案發生數已逐年下降，但發生重大刑案一定會造成民眾恐慌，政府非常重視，一定會在最短時間破案、安定民心。