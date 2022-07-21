快訊／高虹安PCR陽性確診　專訪行程改視訊受訪

2022九合一大選倒數四個月，台北市長選戰形成「三腳督」局面。國民黨台北市議員徐巧芯於節目《大新聞大爆卦》中表示，蔣萬安如果製造與黃珊珊支持者間的矛盾和仇恨，將成為他未來想要操作棄保時的不利條件，強調應該要聯合次要敵人黃珊珊，打擊主要敵人陳時中才能贏。對此，媒體人韋安在臉書上回應，徐巧芯的方向絕對正確，兩面攻防會減弱蔣萬安自身的主軸和力道，只有和陳時中對決，泛藍支持者才會回來。