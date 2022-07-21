快訊／高虹安PCR陽性確診　專訪行程改視訊受訪

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）
記者杜冠霖／綜合報導
立委高虹安21日原訂要接受資深媒體人黃光芹訪問，但高昨喉嚨不舒服，雖然快篩陰性，晚間仍赴醫院PCR採檢，21日節目開始前收到確診通知，臨時改為視訊訪談，高虹安表示，目前症狀輕微，「我會好好休養，快快康復。」
高虹安上周宣布投入新竹市長選戰，近日勤跑行程，，原訂昨出席宣明智董事長的新書發表會，也因身體不適臨時取消。高虹安21日接受黃光芹專訪時，才透露自己在節目開始前收到陽性通知，「本來以為是最近講太多話聲帶發炎。」
▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）
記者杜冠霖／綜合報導
立委高虹安21日原訂要接受資深媒體人黃光芹訪問，但高昨喉嚨不舒服，雖然快篩陰性，晚間仍赴醫院PCR採檢，21日節目開始前收到確診通知，臨時改為視訊訪談，高虹安表示，目前症狀輕微，「我會好好休養，快快康復。」
高虹安上周宣布投入新竹市長選戰，近日勤跑行程，，原訂昨出席宣明智董事長的新書發表會，也因身體不適臨時取消。高虹安21日接受黃光芹專訪時，才透露自己在節目開始前收到陽性通知，「本來以為是最近講太多話聲帶發炎。」
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