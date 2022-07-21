曝「龍山寺陳情男」4度向蔣萬安求助　他批：是忘記還是害怕想起來？

▲「0206期權受害自救會」成員今天再度向陳時中陳情。（圖／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨（20日）赴萬華龍山寺參拜期間，遇民眾陳國榮陳情抗議，警方將該男拖走畫面引發爭議，國民黨參選人蔣萬安21日說，陳時中嘴巴上說以民為先，實際上卻是把民眾拖到旁邊。不過，陳時中團隊發言人、立委莊瑞雄批評，該男曾4度向蔣萬安陳情，「要噴政治口水前，是不是回憶一下陳先生曾經4度向您求助？」

陳時中連續兩天遇「0206期權受害自救會」成員陳國榮陳情抗議，他上午前往保安宮參香祈福時，陳男再度現蹤質問「你願意守護台北市市民的財產嗎？」不過這次沒被架走，立委莊瑞雄、何志偉也分別將他請到旁邊了解訴求，並承諾會研究此案並把資料提供給金管會參考。

莊瑞雄中午透過臉書表示，昨天被有心人曲解成是為了防疫破口的抗議，陳國榮今日在陳時中參拜保安宮的行程中再次出現，他特別向陳男瞭解他陳情的事由，因為之前許多投資人因期貨商強制平倉而血本無歸，這些投資者組成「期權受害自救會」，而陳情人就是自救會其中一位。

莊瑞雄表示，討論過程中為了怕陳國榮在太陽下曝曬太久，也請陳先生就地坐在廟口陰涼處，慢慢地聽他的陳述，他表示過去也曾經向多位委員陳情，其中包含民進黨、民眾黨、時代力量，也曾4度向國民黨蔣萬安委員辦公室陳情。

最後，兩人就法律層面上討論，也將協助陳情民眾釐清整個事件，蔣瑞雄反問，「對於蔣萬安委員酸阿中冷眼的言論，我要誠心的奉勸蔣萬安委員，要噴政治口水前，是不是回憶一下陳先生曾經4度向您求助？是忘記還是害怕想起來？」

▲莊瑞雄（中）接下陳情民眾（左）的陳情書。（圖／讀者提供）

▲何志偉親自與陳情民眾溝通。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）