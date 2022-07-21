徐巧芯喊話蔣萬安「聯黃打陳」　他讚方向正確：別把柯粉都得罪

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者詹宜庭／台北報導

2022九合一大選倒數四個月，台北市長選戰形成「三腳督」局面。國民黨台北市議員徐巧芯於節目《大新聞大爆卦》中表示，蔣萬安若製造與黃珊珊支持者間的矛盾和仇恨，將成為他未來想要操作棄保時的不利條件，強調應該要聯合次要敵人黃珊珊，打擊主要敵人陳時中才能贏。對此，媒體人韋安在臉書上回應，徐巧芯的方向絕對正確，兩面攻防會減弱蔣萬安自身的主軸和力道，只有和陳時中對決，泛藍支持者才會回來。

被外界質疑從宣布參選後就開始「躺平」的蔣萬安，支持度一直停滯在35％左右，徐巧芯分析主要原因，是因為蔣沒有看出選戰的節奏往哪裡走。她說，台北市選戰就是陳時中的防疫成績，但是否被民眾肯定還未能得知，就連先前極力爭取參選台北市長的民進黨新北市長參選人林佳龍都認為，陳時中的仇恨值很高，有很多防疫政策都與台北市民「過不去」，但相關資料蔣萬安團隊卻都沒有檢驗。

徐巧芯指出，蔣萬安目前還沒有條件能同時對付陳時中與黃珊珊，應該要「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，並不是要「藍白合」，但當議題的取向沒有握在自己的手上，而選擇「左右開弓」時民調就會停滯，沒有辦法開拓新的票源。

徐巧芯提醒蔣萬安，「想要『左右開弓』，不好意思，這是不可能的」，呼籲他不要製造與黃珊珊支持者間的矛盾和仇恨，否則將會變成未來操作棄保時的不利條件。另外，她也補充，若今年的選戰將目標及火力集中在陳時中身上，「我認為蔣還是能贏，雖然目前他的民調不穩，卻不是壞事；最怕的是蔣穩了，但其實不穩，最後有人沒出來投票。」

對此，媒體人韋安21日在臉書上發文回應，徐巧芯提出的方向絕對正確，蔣去打黃，把中間支持白色的柯粉都得罪了，也不見得能穩固藍營的支持者。他強調，蔣萬安兩面攻防，會減弱自身的主軸和力道，唯有和陳時中對決，泛藍支持者才會回來，中間討厭藍綠的選民也會有所期待。