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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TPOC／陳時中正式參選後聲量暴漲　負面聲量從27%一路下滑

▲▼衛福部長交接典禮,陳時中卸任投入台北市長選戰,大批衛福部同仁列隊歡送。（圖／記者李毓康攝）

▲前衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊對決，三人民調也不斷拉鋸，而根據《TPOC台灣議題研究中心》聲量調查顯示，民進黨正式徵召陳時中參選後，陳的網路聲量暴漲，平均一天聲量達4.5萬則，遠超衛福部長時期，負面聲量也從3月的27%降到14%，也為北市首長選戰投下變數。

陳時中投入北市首長選戰後，一舉一動都備受關注，根據《TPOC台灣議題研究中心》聲量調查顯示，從7月10日民進黨選對會建議徵召陳時中後，陳的網路聲量暴漲，平均一天聲量達4.5萬則，遠高於過去一年的聲量高標，這幾天的單日高峰聲量甚至一度逼近10萬，顯示陳時中不僅選戰行程滿檔，也相當擅長透過訪談或回應政敵攻擊來製造話題。

對於正負面聲量的比例，根據《TPOC台灣議題研究中心》聲量調查顯示，陳時中的網路正負面聲量差距一直以來都偏大，今年3月中的單週負面聲量一度衝高至27%、正面聲量7%。然而，在今年7月後，他的負面聲量佔比逐漸減少，從2成多降低至14%，正面聲量則維持在7%。

而根據《中國時報》最新民調顯示，陳時中支持度為24.2%、蔣萬安23.9%、黃珊珊22.2%，而《ETtoday新聞雲》民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，戰況十分膠著，民調中也顯示，陳時中的支持度與防疫表現息息相關。

對於陳時中領導兩年半的中央流行疫情指揮中心表現，根據台灣民意基金會最新民調顯示，根據台灣民意基金會最新民調顯示，22%給予60分及格、26%認為不及格、48%的民眾對指揮中心給予61分以上的成績，而打超過80分的民眾更高達34.6%。平均下來65.17分，與6月份的65.86分相比，民眾對指揮中心的評價波動不大。

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