粉專因三字被網轟「要加油」　陳時中露臉靦腆笑：我臉書才用11天

▲民進黨台北市長參選人陳時中透露自己從沒用過臉書 。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日參拜龍山寺時突遇民眾抗議，該男隨即遭警方強行拖走。陳時中本人當下未多談此事，但臉書一篇談萬華的貼文，因為用第三人稱稱呼自己，引來不少網友向小編抱怨不舒服。對此，陳時中21日首度在自己的粉專貼出影片，說大家的留言他都有看，自己是臉書新手，會再繼續加油。

陳時中說，他臉書才用了11天，是個菜鳥，以前只有記者會直播的時候接觸到，頭一次上線才發現朋友好多。同仁有教他怎麼滑臉書看留言，網友的勉勵他都有收到。

陳時中強調，大家對他的指教，他會持續改進，讓他的臉書能夠越來越貼切自己的想法、講法，讓民眾了解得更快更好。

民進黨選舉對策委員會10日拍板，台北市徵召陳時中，臉書粉絲專頁便立刻建立，不到兩個禮拜的時間，就吸引12萬人按讚。

不過，陳時中的PO文，因為一下是第一人稱，一下是第三人稱，最新一篇談到萬華的貼文，就寫「龍山寺歷史悠久，是台灣人的信仰中心，也是精神上的支柱。陳時中今日拜訪龍山寺，也表達自己對這裡的濃厚情感......」，讓大批網友直言，「有種莫名的不舒服」。