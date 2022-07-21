蔡其昌：多數副院長任內都是當阿公　只有我生孩子

記者呂晏慈／台北報導

迎戰九合一選舉，民進黨推出「一碗麵的時間」系列影片，邀請縣市首長參選人聊聊人生故事及從政理念，首集節目（21日）釋出，台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌在片中暢聊「爸爸經」，並開玩笑自嘲說，「多數副院長在任內都是當阿公，只有我還在生孩子」，他在家裡管東管西還被妻子及兒女嫌棄「你好煩」。

▲蔡其昌登上民進黨網路節目「一碗麵的時間」，引發支持者關注。（圖／民進黨提供，下圖同）

民進黨表示，民進黨發言人黃彩玲邀請蔡其昌打頭陣，用清水麵線煮一碗「頓悟的雜菜麵」，他回顧從政路上的點點滴滴，稱當年從天堂掉到地獄，但又話鋒一轉，一邊切菜、一邊笑說自己「快不起來」，兩人對話高潮迭起，十分逗趣。

蔡其昌在影片中提到，雜菜麵是他學生時期的深夜良伴，至今仍是他的日常舒壓料理，看似簡單、卻製法繁複的清水麵線，就像他「平凡但不平庸」的人生哲理：平凡人只要發揮職人精神，也能把每個角色做到出色而偉大。

蔡其昌說，比起成功經驗，自己喜歡談失敗，特別是他30歲成為最年輕的民政局長意氣風發，卻在32歲因縣長落選而瞬間失業，他回憶職務交接隔天「一通電話都沒響」、「從天堂掉入地獄」。他從此頓悟兩個人生道理：權力是外掛而非內建，人民隨時都可以收回權力；要讓別人喜歡蔡其昌本人，而非他的頭銜。

蔡其昌也提出「黑盒子」理論說，找出問題、面對問題、解決問題，才是作為一位地方首長該有態度。他直言，現任台中市長盧秀燕不願面對自己執政不力的事實，從空汙、社宅到捷運藍線都用錯方法，犧牲台中市民的權益。他表示，若他來當市長，「行動派」的他會積極推動包租代管、倍增社宅，捷運藍線4年內動工。

談到家庭生活，蔡其昌開玩笑說，「多數副院長在任內都是當阿公，只有我還在生孩子」，還笑稱自己在家管東管西，總是被太太、三個兒女嫌棄「你好煩」。不過他認為，工作回家能陪伴小孩聊天玩樂，不是照顧負擔而是享受，也因為自己帶娃，體會推動親子友善措施、改善教育環境的必要性，立委任內極力爭取經費，串連企業支持青年建築夢想基地。