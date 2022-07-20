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台南房價開價創新　黃偉哲指示主動稽查維護不動產交易安全

▲近日台南房市開價創新高引發各界關注，台南市政府地政局20日邀集消保官，至該建案銷售中心現場辦理聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲近日台南房市開價創新高引發各界關注，台南市政府地政局20日邀集消保官，至該建案銷售中心現場辦理聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日台南房市開價創新高引發各界關注，台南市政府地政局20日邀集消保官，至該建案銷售中心現場辦理聯合稽查，以維不動產交易安全，並預防炒房歪風。

市長黃偉哲表示，台南市近幾年在產業的帶動與整體開發區的開發下，不動產市場交易熱絡，價格也引發關注，呼籲業者發揮自律精神，避免發生搶買、排隊等炒作行為。黃偉哲指示地政局及消保官等相關局處持續追蹤關切，如果發現有紅單交易、違法私下轉賣哄抬或實價登錄不實等情事，一律嚴查嚴辦。

▲近日台南房市開價創新高引發各界關注，台南市政府地政局20日邀集消保官，至該建案銷售中心現場辦理聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局長陳淑美表示，依據現場稽查結果，該案目前尚未開始對外銷售，現場亦無相關銷售文件，尚無發生哄抬炒作與紅單轉讓等違規情事。而代銷業者也說明，6字頭房價純屬開價，非真正銷售價格，對此陳淑美局長進一步呼籲，依新制規定，銷售預售屋於簽訂買賣契約書30日內，即須申報實價登錄，民眾可至內政部不動產交易實價查詢服務網查詢附近買賣實例，作為買賣時參考，本案尚無實價登錄資料，切勿受開價或報導影響交易判斷。

▲近日台南房市開價創新高引發各界關注，台南市政府地政局20日邀集消保官，至該建案銷售中心現場辦理聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對近期延遲交屋消費糾紛頻傳，地政局亦對業者加以宣導，契約完工日期應與消費者詳加說明，不可逕以建造執照之建築期限展延，據此要求消費者無條件配合展延契約完工日期。地政局表示，將會持續辦理查核作業，持續關注後續是否有違規情況，以維護市場交易秩序，加強對消費者權益的保障。

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