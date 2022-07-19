台南燈籠高掛日本山形市車站　黃偉哲：燈籠代表祝福與感謝

▲300個來自台南的燈籠，在日本JR山形車站東西向自由通道展出，大紅燈籠與彩繪燈籠交錯陳列，傳達台南市與日本山形市兩座國際友好城市深厚的交流情誼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總數約300個來自台南鄭成功祖廟的書法紅燈籠及台南市金城國中學生手繪的台日友好祈願燈籠在7月、8月間，在人潮往來頻繁的日本JR山形車站東西向自由通道展出，大紅燈籠與彩繪燈籠交錯陳列，傳達台南市與日本山形市兩座國際友好城市深厚的交流情誼。

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2022年日本山形市舉辦「祈願燈籠企劃」活動，來自台南約300個燈籠在JR山形車站、山形國際交流中心、台南祭會場展出，傳達台南－山形友好的意涵。

台南市長黃偉哲表示，這次在山形展出的燈籠是由鄭成功祖廟慷慨捐出今年春節府城成功燈會博得滿堂彩的書法紅燈籠，以及與山形交流密切的台南市金城國中同學繪製而成。台南的燈籠將台南的平安祈福心意交棒傳遞給山形市，期盼不久的將來疫情平息，與山形市的朋友在台南相見。

來自台南的燈籠在人潮往來頻繁的JR山形車站東西向自由通道展出，今年疫情趨緩，停辦兩年的盛大祭典「花笠祭」也將在8月5日至7日復辦，預計屆時將有許多觀光客湧入山形車站周邊，一同欣賞台南燈籠。

除此之外，山形市政府也在7月15日至17日舉辦台南祭活動，山形市佐藤孝弘市長親自蒞臨開幕式致詞，並拿著台南芒果幫忙宣傳，力挺台南。現場特別準備台南介紹及交流專區，並提供840個鳳梨酥及芒果贈送給現場民眾，有獎徵答獲勝者更可以獲得芒果禮盒，台南市長黃偉哲非常感謝山形市的用心。而市府也跨海加碼提供多種觀光文宣、磁鐵及果乾，務必要讓日本朋友欣賞台南燈籠之美的同時，也能更加認識台南，在疫情趨緩後，親自來到台南一遊。