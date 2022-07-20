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李啟維極力爭取　黃偉哲從善如流民間將加入海邊休閒維安

▲台南市長黃偉哲相當重視市議員李啟維的建議，經與相關團體召開會議，決定在入口處增設一簡易活動帳篷，讓民間團體進駐彌補市府不足之處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲相當重視市議員李啟維的建議，經與相關團體召開會議，決定在入口處增設一簡易活動帳篷，讓民間團體進駐彌補市府不足之處。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南綿延海岸線地勢平坦，炎炎夏日吸引無數遊客親水，也帶動地方繁榮發展，台南市議員李啟維一再呼籲，政府應結合民間資源維安，多一分準備多一分安全，市長黃偉哲相當重視他的建議，經與相關團體召開會議，決定在入口處增設一簡易活動帳篷，讓民間團體進駐彌補市府不足之處。

李啟維議員非常感謝帆船委員會、救生協會理事長吳明達里長、愛好衝浪人士、曾文區市議員參選人姜雨良代表列席會議，他們都樂意提供協助，和政府共同合作，對海邊安全盡一份心力，在北邊部分本來就有帆船委員會訓練選手活動，若有緊急狀態馬上都可以支援，在入口部分可以增設活動帳篷，救生協會和衝浪人士可以進駐，如此一來將可大大提升緊急應變措施。

李啟維議員表示，有人的地方就有安全的問題，不管海陸空，尤其近來屢屢傳出海邊學生溺水事件，如果我們有一些預防措施，對安全維護將不無小補，也可以展現政府對親水安全的用心，何況過去一直以來都有這樣的機制。

李啟維非常感謝黃偉哲市長的重視，交代副秘書長馬上召開會議，相信大家一定非常認同黃市長的用心，讓更多的市民遊客更願意走出戶外來到台南從事休閒活動，對帶動台南觀光經濟發展將有很大幫助。

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