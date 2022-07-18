黃偉哲盼佛畫藝術帶給社會美好善念　民治、永華市長室張掛觀音畫作

▲夏荊山著名代表作〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉，18日起於民治及永華市政中心的市長辦公室張掛，台南市長黃偉哲、基金會執行長趙忠傑於市長室共同揭畫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由財團法人夏荊山文化藝術基金會出借的夏荊山著名代表作〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉，18日起於民治及永華市政中心的市長辦公室張掛，台南市長黃偉哲上午在民治市政中心親自接待基金會執行長趙忠傑的來訪，雙方並於市長室共同揭開畫作，增加南市府的文化光采。

黃偉哲也藉此機會提前預告，由市府指導、夏荊山文化藝術基金會主辦的「萬法心生：夏荊山藝術經典展」，將於今年8月5日至9月11日，在台南市立美術館1館展覽室A舉辦，期盼透過展覽來祈願世界災病平息並撫慰人心，歡迎喜愛佛畫藝術朋友來共襄盛舉，欣賞畫作。



市長黃偉哲首先感謝夏荊山文化藝術基金會，大方出借夏荊山的珍貴畫作，懸掛於市長室內，增添不少人文氣息。黃偉哲表示，市府十分重視藝文發展，而他前陣子因緣際會，到訪夏荊山大師在台北創辦的「財團法人夏荊山文化藝術基金會」，有幸觀覽諸多夏大師的佛像藝術，從中體會夏大師深厚的佛法修持，以及畫作傳達的勸善與修心的重要性，內心感動很深。此次市長室張掛二幅夏荊山大師的畫作，希望透過觀音佛祖的護持，讓台南市風調雨順，疫情退散，也為社會帶來平和與美好的善念。



夏荊山被譽為「當代佛教藝術巨擘」，1923年生於山東濰坊，隨軍隊來台後，因緣在台南府城結識南懷瑾，奉其為師，為南懷瑾的大弟子，其夫人也為台南市人，與台南因緣甚深。

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1988年夏大師發大願投入佛畫藝術，利益眾生。畫風展現多元風格，不僅繼承中國傳統書畫底蘊，表達東方的佛像莊嚴肅穆與柔美慈愛，更融入西方美學與裝飾藝術，展現真善美之超凡境界。尤其是夏大師在耄耋之齡所創作的巨幅佛像系列，最讓人嘆為觀止，其佛畫透過豐富的象徵意義，來體現宗教的寬容與莊嚴，其作品也受到國際級藝術博物館推崇與典藏。





夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑表示，夏荊山大師著名代表作〈青石觀音〉、〈金禧大千觀音像〉曾在美國大都會博物館、英國倫敦蘇富比藝術學院、倫敦大學亞非學院及北京故宮展出，疫情期間也受邀歐洲藝術政策學會、史密森尼美國藝術博物館、美國丹佛大學及舊金山華人博物館之邀，做線上展出，為全球疫情趨緩祈福。此次張掛畫作在市長辦公室，希望能護持台南，在疫情期間給予慈悲、莊嚴的感受。





夏荊山大師的〈青石觀音〉18日上午先於民治市政中心揭畫，下午夏荊山文化藝術基金會在趙執行長的率領下，也前往永華市政中心市長室，與市長黃偉哲一同為〈金禧大千觀音像〉揭畫。



「萬法心生：夏荊山藝術經典展」自8月5日至9月11日於台南美術館1館登場，集結當代佛教藝術巨擘—夏荊山大師經典作品，展覽以「入世紅塵」、「超凡境界」等兩大主題，共展出近百件佛畫臻品，更首次在臺陳展夏大師長達10公尺之巨幅名作＜藥師琉璃光如來＞、＜千手千眼觀世音菩薩＞、＜地藏菩薩十王圖＞等名作，呈現夏荊山大師深厚的佛法修持與高度藝術造詣。





首場藝術沙龍舉辦於8月6日(星期六)下午3時半至4時半，特別邀請到財團法人夏荊山文化藝術基金會趙忠傑執行長與美國大都會美術館/紐約古根漢美術館教育研究員Nadja Hansen藝術對談，名額有限，歡迎市民朋友踴躍報名。更多資訊請上財團法人夏荊山文化藝術基金會臉書查詢：https://www.facebook.com/xjsacf