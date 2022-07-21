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大陸重罰滴滴「超350億元」！列16項罪狀：給國安帶來嚴重風險

▲大陸重罰滴滴360億。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸重罰滴滴360億。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家互聯網信息辦公室21日宣布，對滴滴處以80.26億元人民幣（約新台幣355.72億元）罰款，另對滴滴執行長程維、總裁柳青各處100萬元人民幣罰款。

通報寫道，根據網路安全審查結論及發現的問題和線索，國家互聯網信息辦公室依法對滴滴全球股份有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，滴滴全球股份有限公司違反《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》的違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣。

通報強調，7月21日，國家互聯網信息辦公室依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》《行政處罰法》等法律法規，對滴滴全球股份有限公司處80.26億人民幣（約新台幣355.72億元）罰款，對滴滴全球股份有限公司董事長兼CEO程維、總裁柳青各處100萬元人民幣罰款。

通報顯示，滴滴共存在16項違法事實，包括違反網路安全法、數據安全法、個人訊息保護法。

據《IT之家》報導，大陸國家互聯網信息辦公室有關負責人回應，經查明，滴滴公司共存在16項違法事實，歸納起來主要是8個方面。一是違法收集用戶手機相冊中的截圖信息1196.39萬條；二是過度收集用戶剪切板信息、應用列表信息83.23億條；三是過度收集乘客人臉識別信息 1.07 億條、年齡段信息5350.92萬條、職業信息1633.56萬條、親情關系信息138.29萬條、「家」和「公司」打車地址信息1.53億條；四是過度收集乘客評價代駕服務時、App 後台運行時、手機連接桔視記錄儀設備時的精準位置（經緯度）信息1.67億條；五是過度收集司機學歷信息14.29萬條，以明文形式存儲司機身分證號信息5780.26萬條；六是在未明確告知乘客情況下分析乘客出行意圖信息539.76億條、常駐城市信息15.38億條、異地商務 / 異地旅遊信息3.04億條；七是在乘客使用順風車服務時頻繁索取無關的「電話權限」；八是未準確、清晰說明用戶設備信息等19項個人信息處理目的。

此外，負責人還透露，滴滴公司存在嚴重影響國家安全的數據處理活動，以及拒不履行監管部門的明確要求，陽奉陰違、惡意逃避監管等其他違法違規問題。滴滴公司違法違規運營給國家關鍵信息基礎設施安全和數據安全帶來嚴重安全風險隱患。因涉及國家安全，依法不公開。

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