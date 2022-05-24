滴滴出行確認自美國退市　最快6月2日遞交申請





▲滴滴出行確認美國退市。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網約車龍頭滴滴出行23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，表決自願除牌方案，晚上8時45分左右，滴滴發公告確認退市。滴滴盤前轉升8％，報1.62美元。

據香港《經濟日報》報導，滴滴稱，計劃在6月2日或之後向美國證交會（SEC）提交Form 25，申請從紐約證券交易所退市，預計表格會在提交後10日左右生效。Form 25該旨在向交易所提出某些證券的退市請求。

滴滴共有12.14億股流通股份，包括10.96億股A股及1.17億股B股，正常而言，A股投票權為1票，B股則為10票，但由於今次表決退市議案，不論A、B類股東每股投票權均為一票。

滴滴公告透露，退市表決議案獲7.81億股贊成，即佔總股數約64.3%；另有3037.48萬票反對，佔總股數約2.50%。

綜合投資界分析，即使滴滴出行市值從高位累跌九成，但滴滴出行若不除牌，恐難令大陸終結網路安全調查，讓其應用程式重新上架、恢復新用戶註冊，也難以在香港推進上市工作，料可獲軟銀、騰訊 、UBER等主要股東首肯。

滴滴在去年6月30日於美國掛牌，期間遭到監管機構要求對數據系統進行整改，以及程式遭到下架等問題困擾。滴滴受查至今未有結果，而除牌後上市路向成疑，股價反覆下跌逾九成，至5月20日滴滴股價跌至1.5美元，市值只餘72.8億美元。