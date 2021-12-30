滴滴單季巨虧1329億！　阿里CEO張勇辭任董事

▲滴滴出行第三季虧損擴大至306億元。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網約車平台滴滴出行30日公布赴美上市後首份財報。與市場預期相符，在旗下多款APP因違規被下架後，滴滴的營收和平台總單量均出現下滑。更為觸目驚心的是，滴滴第三季淨虧損306億元人民幣（約新台幣1329億元），幾乎是2020年全年淨虧損的3倍。

據《券商中國》報導，滴滴30日公佈未經審計的第二季和第三季業績。財報顯示，2021年第二季，滴滴的總收入為482億元（人民幣，下同）；第三季總收入為427億元。其中，第三季歸屬於普通股股東的淨虧損為306億元。

在財務數據之外，滴滴還披露了兩個備受關注的信息：一是阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇辭任該公司董事會董事一職；二是董事會支持滴滴從紐交所退市，已批准該公司進行相關工作，董事會也授權滴滴啟動在香港主板上市的準備工作。

受多重消息影響，滴滴出行美股當天收跌8.18%，總市值為238.27億美元。按6月上市時的14美元/股發行價來算，滴滴出行股價整體跌幅達64.7%，市值蒸發約2800億元人民幣。

今年7月初，由於「滴滴出行」APP存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，大陸國家網信辦依據網絡安全法相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」APP，隨後「滴滴企業版」等25款APP也被下架。