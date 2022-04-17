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大陸 大陸焦點 特派現場

滴滴自美退市 ！5／23股東大會投票　陸證監會：與其他中概股無關

▲▼滴滴全球，滴滴打車，滴滴出行（ Didi Global Inc.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲滴滴自美退市。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

歷經監管風暴的大陸網路叫車龍頭「滴滴」16日發布自美退市相關公告。大陸證監會16日深夜強調，這和其他在美上市中概股無關，也和正在進行的中美審計監管合作磋商無關。

滴滴宣布，將於5月23日晚上7時於北京召開臨時股東大會，滴滴指出，公司正全力配合網路安全審查，經董事會審慎考慮，董事會授權公司召開股東大會，就自願美國退市進行表決，為更好地配合網絡安全審查及整改措施，在完成退市前，公司將不會申請於其他交易所上市。

據中國證券監督管理委員會官網消息，證監會有關部門負責人針對「滴滴今日對外發布自美退市相關公告」一事回答記者提問時表示，證監會注意到了有關公告。這是企業根據市場和自身情況作出的自主決策。

證監會方面表示，證監會一貫堅持企業境外上市活動應當遵守上市地和經營地的法律法規和監管規則。滴滴自主退市這一特定個案，與其他在美上市中概股無關，與目前正在進行的中美審計監管合作磋商無關，不影響雙方合作進程。

綜合陸媒報導，滴滴16日發布截至2021年12月31日的第4季財報，去年第4季實現營收約408億元人民幣（約新台幣1836億元），年減12.68%；並再次宣佈將於美股退市的公告。

滴滴於2021年6月30日在美國紐交所上市，此舉引來大陸官方對關鍵數據外洩的疑慮及不滿，對滴滴展開一系列的調查監管，並將其應用程式下架，使其股價一路走低。同年12月3日宣佈將自美股退市，準備回到香港上市。

其他在美上市的大陸公司也普遍面臨美方法規下的退市壓力。美國2020年底實施的「外國公司問責法」，要求在美國交易所上市的外國公司，必須遵守美國審計標準，否則將面臨退市。

大陸證券監督管理委員會今年4月2日宣佈，與多部門對「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」進行修訂，以適應境外機構監管要求，草案對外公開徵求意見中。

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