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借錢替同母異父弟弟繳2萬酒駕罰單　暖心姊曝關鍵：全因這3人

▲▼新北1位女子替同母異父的弟弟付清2萬餘元罰單，理由是怕遭登門強制執行，會驚嚇弟弟的3名年幼子女 。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1位女子替同母異父的弟弟付清2萬餘元罰單，理由是怕遭登門強制執行，會驚嚇弟弟的3名年幼子女 。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名邱姓男子積欠2萬餘元酒駕罰單擺爛，跑到南部宣稱打零工賺錢但根本不夠養家，經移送行政執行署新北分署強制執行，邱男同母異父的姊姊接獲通知，急忙借錢幫弟弟付清罰單，原來她還幫弟弟照顧3名年幼子女，擔心新北分署登門執行，會驚嚇小孩，這份親情也讓眾人對她十分佩服。

現年35歲的邱男於2020年3月3日上午11點多，在新北市三重區被警員攔檢查獲酒後騎乘機車、酒測值超標，移送新北市政府交通事件裁決處裁罰2萬2500元，因邱男始終欠繳，被移送新北分署強制執行，一直查不到邱男名下有可查扣的財產。

新北分署日前寄通知單給邱男，限期繳清罰單或據實報告應供強制執行的財產狀況，結果卻是邱男的姊姊來電詢問細節，一聽到若不趕快處理，可能會派員親赴住家執行，邱男姊姊立刻帶錢親赴新北分署幫弟弟付清罰單，身旁還跟著1位4歲小女孩。

▲▼新北1位女子替同母異父的弟弟付清2萬餘元罰單，理由是怕遭登門強制執行，會驚嚇弟弟的3名年幼子女 。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1位女子替同母異父的弟弟付清2萬餘元罰單，理由是怕遭登門強制執行，會驚嚇弟弟的3名年幼子女，身旁的小女孩就是其中1位姪女。（圖／行政執行署新北分署提供）

由於邱男姊姊的舉動不太尋常，經過詢問，她表示，邱男是她同母異父的弟弟，父母都已過世，弟弟和女友未婚育有3名年幼子女，各只有6歲、4歲和2歲，因女方反對婚事，至今無法完婚，且弟弟遠赴南部在工地打零工。

邱男姊姊說，弟弟的收入不夠支應全家開銷，她在自己承租的工作室隔出1個房間，幫弟弟安頓「妻小」4人，她自己另外租屋住，白天在工作室幫帶3個小孩，讓「弟妹」專心做手工藝賺取微薄酬勞，晚上打烊再幫忙「弟妹」趕工，收入都交給「弟妹」。

邱男姊姊表示，她怕新北分署真的派人到家裡強制執行，會驚嚇3個小孩，所以趕快借錢來幫弟弟繳清罰鍰，她言談中透露出的濃濃親情，讓人聽了十分佩服，新北分署再度呼籲民眾切勿酒駕或毒駕，以免害人害己，若被裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，波及家人。

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