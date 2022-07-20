車停路中間駕駛趴睡方向盤　他搖下車窗...警察拳頭硬了

▲一名酒醉男子趴睡在車內方向盤被誤認為斷氣，警方準備破窗時，車窗一降下，眾人拳頭硬了。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市后里區26歲鍾姓男子日前和友人喝酒喝到半夜3點多離開，凌晨6點半車停在路中間，趴睡在方向盤上，巡邏員警以為他斷氣猛敲車窗，鍾男慢慢醒來並降下車窗，一陣濃濃酒味衝鼻而來，員警頓時拳頭硬了，大罵「喝了酒還開車」，鍾男一臉狐疑「明明有找代駕啊？」3小時的迷航完全斷片。鍾男酒測值高達0.83mg/l，被依公共危險罪送辦。

大甲警分局后里分駐所警員張延吉與王璽睿，日前凌晨6點半巡邏發現1輛自小客車停在甲后路中間，經下車查看，鍾男趴在方向盤上且雙手緊握，引擎還發動著，多次敲打車窗都沒反應、以為已經斷氣，準備急呼救護人員，並要破窗救人，還好鍾男慢慢醒來，員警好心問「有沒有不舒服？是否送醫嗎？」

鍾男不發一言，一降下車窗，濃濃酒氣撲鼻而來，當下員警情緒一變，大聲斥呼「喝酒不能開車，你還開，而且還將車停到路中間。」，氣得拳頭都硬了。

原來，鍾男前晚與朋友在北區歡唱飲酒到深夜3點多才離開，不料人醒來後卻已是6點半，而且在后里路邊，他回憶說，記得在酒店有找指定駕駛，為何卻變成他自己趴在方向盤上，這3個小時的過程，完全斷片，毫無印象。

警方測得酒測值高達0.83mg/l，嚴重超標，訊問後依公共危罪嫌移送偵辦。