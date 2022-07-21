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酒駕累犯佔4成！　 研究曝酒癮治療逾4個月「降低再犯率近3倍」

▲▼台灣酒駕防制社會關懷協會舉辦酒駕防制相關研究和論文甄選記者會。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣酒駕防制社會關懷協會舉辦酒駕防制相關研究和論文甄選記者會。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國內酒駕殺人事件仍層出不窮，其中酒駕累犯佔了4成，4成累犯有7成有酒癮，根據醫師研究發現，透過酒癮治療等醫療介入超過4個月以上，再犯率8.6%，若治療不到4個月，再犯率飆升到20.7%，有近3倍再犯率，顯示治療至少需要逾4個月才能減少再犯風險，建議司法單位裁定治療時間至少4個月。

為瞭解我國酒駕防制基礎建設有關實證研究，台灣酒駕防制社會關懷協會舉辦酒駕研究論文徵選，探討我國酒駕防制實證研究成果，今頒發三名績優獎、佳作四篇。其中中國醫藥大學醫學院精神科副教授鄭婉汝與其團隊論文「酒精治療介入後酒駕再犯相關因子」獲得第一名。

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中國醫藥大學醫學院精神科副教授鄭婉汝今(7/21)出席記者會時表示，酒駕研究最重要目的是讓施政有依據，可以降低酒駕再犯，台北地檢署針對酒駕者除處罰監禁外，現在有緩起訴計畫，會把再犯者轉介到醫院來，讓酒駕累犯接受酒精治療模式。

鄭婉汝說，一部分酒駕再犯者有酒精成癮，為腦部疾病，進行酒精治療時會篩檢嚴重度和使用問題，醫療簡短介入，比較嚴重的需要經過藥物、心理諮商和團體治療，至於治療期間要多久？經統計分析後，發現治療時間至少要4個月以上，才能有效降低酒駕再犯率，酒癮治療超過4個月以上再犯率為8.6%，治療不到4個月再犯率為20.7%，有近3倍再犯率，顯示透過超過4個月以上治療可有效降低再犯率。

▲▼台灣酒駕防制社會關懷協會舉辦酒駕防制相關研究和論文甄選記者會。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣酒駕防制社會關懷協會舉辦酒駕防制相關研究和論文甄選記者會。（圖／記者李姿慧攝）

台灣酒駕防制社會關懷協會副理事長許立民表示，酒駕累犯佔了4成，4成累犯中有7成有酒癮，防制酒駕很重要的就是要解決累犯，降低累犯可以把酒駕狀況降低，這一年多來很多重大酒駕案件，都是累犯，累犯是很嚴重的事情。

許立民說，解決累犯不是將其關起來或罰錢就可以解決，重罰雖有效果，但酒癮沒有解決，累犯者關出來仍會繼續酒駕，如果只有當成犯人刑罰處理，無法完全解決酒駕，累犯若有酒癮，經過戒治再犯率可以下降3倍，3倍是很多的，如何讓酒駕累犯接受酒癮戒治，是今後台灣對酒駕防制很重要部分。

許立民強調，從宣導實驗計畫和論文都證明酒癮治療是有效方式，因此希望政策面能導入，酒駕者在地檢署被緩起訴，希望轉介評估是否有酒癮，並進行酒癮戒治，有政策還需要有好執行效果。

▲彰化女駕駛清晨酒駕送辦。（圖／民眾提供）

▲國內酒駕肇事層出不窮。（圖／民眾提供）

根據統計，地檢署針對酒駕案件緩起訴，107年2萬0751人緩起訴，酒精戒癮治療僅44個；108年緩起訴1萬9472人，酒癮治療208人；109年緩起訴1萬7299人，酒癮治療有227人，110年緩起訴1萬1501人，酒癮治療90人。

許立民說，今年行政院也已經責成法務部和衛福部針對酒駕緩起訴者，能夠積極推動酒癮評估治療，這樣政策宣示下，今年1月到5月，5094多個緩起訴，有108個酒癮治療，佔2.1%。

許立民強調，酒駕者經緩起訴機會做酒癮評估，進一步治療戒斷，從實證上證明有效，台灣也在往這方向走，但協會希望能跨更大步一點，讓這個變成有效政策，希望法務部和衛福部可以加加油，落實酒駕防制解決累犯，有效方式就是評估累犯是否有酒癮和處理，才能大幅度降低酒駕狀況。

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