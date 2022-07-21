2手啤酒等於飲用酒精3960ml！老師、醫師齊打臉　警新聞稿被笑慘

▲高雄市小港分局查獲酒駕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港分局主動發布新聞稿，表示在20日晚間中午發現一名男子騎腳踏車違規逆向，結果發現他有酒駕，甚至還雙手抖動，就是他每天喝2手啤酒，「相當於每天飲用酒精3960毫升，比一般人每天飲水量超出許多，根本是行動酒精庫」，現在物理老師跟醫生都跳出來打臉，警眷谷百合還用「笑慘」兩字來形容。

21日高雄市警察局小港分局主動發布新聞稿《行動酒精庫 酒後照騎車 每天喝兩手 今天吞罰單》，20日12時43分員警執行巡邏勤務，就在山明路與水秀路口見47歲的李男騎乘自行車違規逆向行駛，所以將他來攔查之後，發現他的腳踏車置物籃有擺放啤酒，同時有聞到酒味，進行酒測值超過0.50mg/l，依規定掣單舉發。

▲高雄市小港分局查獲酒駕，新聞內容讓醫師、老師跟谷百合分別打臉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時警方也提到「李男雙手還不停抖動，腳踏車置物籃更放了兩手330ml的啤酒，李男自述每天都要喝兩手啤酒，相當於每日飲用酒精3960ml，比一般人每日飲水量超出許多，根本是行動酒精庫」。新聞稿最後還寫到小港分局分局長許健基呼籲：「許多民眾對於酒精知識，如各品項酒類飲料的酒精含量、酒精在身體的代謝速度及影響酒駕的酒精範圍值等，缺乏正確的觀念，以為休息或睡一覺後就不會發生酒駕違規，結果被攔查時酒測值卻仍超過標準。建議民眾飲酒須有自覺能力，了解酒精代謝需要相當時間休息，並需因應酒後第2天的行程嚴格掌控飲酒量。」

對此，警眷谷看完新聞稿之後，直接大笑，並以「笑慘」兩字回應，她提到「用每天飲水量來比喻飲酒量，也很奇葩」，同時「手抖的因素很多，酒駕手不抖的人更多，或許警察協辦衛生局的業務久了，真的把自己當衛福部警政署在做事」，根本就是「越殂代庖」，甚至把自己當成醫師。

▲高雄市小港分局查獲酒駕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

詢問國內知名耳鼻喉科醫師陳津甫，他表示「手抖」的原因有很多，像是藥物、緊張，或是神經性的原因都有可能，必須經過診斷之後才能夠確定，所以他無法理解為何警方可以輕易把「手抖跟酒精」之間劃上等號。而且每天喝2手啤酒，就等於飲用酒精3960毫升，這樣的推算法，詢問國內知名理化老師宇翰老師，他說不對！因為要看濃度，實際計算方式應該是330毫升的啤酒總共12罐，啤酒的酒精濃度大約5％，所以應該是喝進去198毫升的酒精量，而喝入198毫升的酒精長期下來是否會對人體是否成癮、手抖，還是得要由「專科醫師」來評估。