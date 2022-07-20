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社會 社會焦點 保障人權

假裝配合路檢突催油門撞警　騎士判拘30天+6場法治教育

記者張君豪／台北報導

台北市警局保安大隊今年去年2月17日在萬華區環河南路、和平東路實施路檢，遭一名酒駕機車騎士衝撞，造成黃姓警員受傷，洪男違法過程全被警方錄影蒐證，台北市保大將他逮捕後，以觸犯行害公務罪現行犯移請萬華警分局移送，案情經台北地方法院判定洪男犯妨害公務處拘役30日，並須完成6場法治教育課程。

▲洪男去年衝撞台北市保大警員致傷，經法院判處拘役、法治教育 。（圖／記者張君豪翻攝）
▲洪男去年衝撞台北市保大警員致傷，經法院判處拘役、法治教育 。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

台北市保大表示，當天下午14時許，該大隊第一中隊員警，在萬華區環河南路與和平西路口實施路檢，當時洪姓男子騎乘機車因神色有異，員警遂將他攔停，並明確告知請他靠邊停車受檢。

▲洪男去年衝撞台北市保大警員致傷，經法院判處拘役、法治教育 。（圖／記者張君豪翻攝）

不料洪男假意配合，竟然猛催油門加速逃逸，當時位於機車前方的黃姓員警，因擔心洪男加速恐傷害其他人車出手攔阻，導致右手手腕扭挫傷。洪男違法過程均遭完整蒐錄逮捕、違法事證明確。

案經保大警員移請萬華分局依法偵辦後，由台北地檢署起訴，日前經法院判決確定，洪觸犯犯妨害公務罪，處拘役30日，得易科罰金；得緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內完成6場次的法治教育課程。

台北市保大指出，同年1月5日15時許，彭男駕駛自小客車，因遭員警以酒精檢知器察覺有酒駕可能，心虛衝撞警員設立萬華區萬大路與富民路口之路檢點後逃逸，經員警查緝，以妨害公務罪嫌函送。

案經台北地院今年6月10日判決，認其為酒駕累犯，「為逃避員警攔檢實施酒測，竟蓄意駕車衝撞」，依妨害公務執行罪，處有期徒刑2個月，可易科罰金。

北市保大統計：從2021年迄今，線上警員遇衝撞路檢點案件總計12件，其中妨害公務執行罪5件、及不服稽查案件7件。台北市保大呼籲，警方依法實施路檢盤查是保障社會治安，請民眾配合打擊犯罪、配合警方執法，方能讓民眾有安全的生活環境。

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