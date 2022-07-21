陳時中腹背受敵？　林鶴明：柯文哲變第四參選人「恨不得自己選」

▲林鶴明今天上午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪。（圖／POP Radio聯播網提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，曾在2014年幫台北市長柯文哲打選戰的民進黨副秘書長林鶴明今（21日）接受廣播媒體專訪表示，以前柯文哲選舉時擁有話語權，因為講話有梗，媒體很喜歡訪問他，而現在民進黨參選人陳時中「從上到下都是大家想看的」。他也開玩笑說，柯文哲好像變成台北市第四個參選人，恨不得自己參選。

林鶴明今天上午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪，主持人邱明玉問及，現在陳時中好像「腹背受敵」，國民黨參選人蔣萬安打他，柯文哲也打他；林鶴明表示，這點他很有感受，以前在幫柯文哲選舉的時候，什麼題目都跟柯有關，最誇張的時候是，曾經連續50幾天都登上報紙頭版，但是同樣地，柯當時也擁有全國最大的話語權，柯說A沒有人敢說不是A，這就是其社會能量，如果有回應機會，就是掌握發球權，如果回應的好反而是加分。

林鶴明也說，有話語權的參選人是最重要的，如果沒有話語權，說得再好也沒有人聽，有話語權反而可以危機變轉機、成為勝利的基礎，「柯市長以前享受過這個好處，大家一定也都知道，陳時中有這個影響力⋯⋯他（指柯文哲）好像台北市第四個候選人（指參選人），恨不得參選。」

林鶴明說，柯文哲講話有梗，媒體也很喜歡訪問他，過去高腰褲、衣衫不整、穿皮鞋球鞋都是梗，而現在陳時中從穿皮鞋換穿膠鞋也變成梗，從上到下都是大家想看的，媒體就會繼續報導，如果是這樣，其他參選人蔣萬安、黃珊珊就要小心了，「如果做民調下去，柯文哲民調都贏蔣萬安了該怎麼辦？」