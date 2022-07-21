台大調查林智堅論文抄襲案　林鶴明：若無法提客觀證據反而加分

▲桃園市長參選人林智堅被控碩論抄襲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅遭藍營指控碩士論文抄襲，台大已組成審定委員會，依規定將通知被檢舉人提出書面說明或到場陳述意見。對此，民進黨副秘書長林鶴明今（21日）接受廣播媒體專訪表示，論文案是競選團隊必須說明的，對手一定會攻擊；他也在廣告時間說，「這一定是加分啊，到時候無法證明林智堅抄襲，我又沒有做錯事，為什麼要預設（立場）呢？」

林鶴明今天上午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪時表示，選戰當中參選人的學經歷本來就會被檢驗，林智堅第一時間已經有開記者會說明過去的研究過程和狀態，如果後續還有質疑，他也會提出具體證據，「我並不擔心這個議題我們（指民進黨）會說不清楚」；主持人邱明玉追問，萬一台大直接講說是抄襲的呢？林回應，那台大要提出證據，他不能預設這個東西，「但如果台大在沒有說服力之下，做出這樣的判決，說不定還會幫候選人（指參選人）加分。」

林鶴明表示，論文案是競選團隊必須說明的，對手一定會攻擊，但他認為林智堅會解釋清楚。

此外，邱明玉在廣告時間再度追問，若台大「定調」林智堅是抄襲呢？林鶴明說，還是可以解釋說明清楚，他看過這些資訊，他不認為可以直接認定是抄襲。邱明玉問及，所以目前為止民進黨是有信心的？林鶴明點頭稱是說，因為有記錄這些東西，論文內容當然是有先後順序，只要把過程還原清楚，尊重台大、尊重校方是基本的，他認為林智堅必須說明，讓學術單位去評估。

邱明玉也關注，審定委員會結果出爐後，距離選舉投票只剩兩個月？林鶴明說，「這一定是加分啊，到時候無法證明林智堅抄襲，我又沒有做錯事，為什麼要預設（立場）呢？」如果到時候台大沒有依照客觀事實審定，到時候加分更多。

▲林鶴明今天上午接受「POP搶先爆」廣播節目專訪。（圖／POP Radio聯播網提供）